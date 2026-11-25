Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює можливість завдати ударів по представниках вищого керівництва Ірану, щоб усунути прихильників жорсткої лінії та домогтися завершення війни. Усередині американської влади немає єдиної позиції щодо такого сценарію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

За інформацією джерел NBC News, серед яких американський посадовець та людина, обізнана з перебігом обговорень, прихильники операції вважають, що ліквідація впливових представників іранського режиму може усунути головних противників компромісу. На їхню думку, це продемонструє військові можливості Вашингтона та змусить тих, хто залишиться при владі, шукати шлях до домовленостей.

Прихильники такого підходу також розглядають його як можливість для Трампа оголосити про досягнення цілей військової кампанії та завершити затяжне протистояння.

Водночас противники операції попереджають про протилежний результат. Усунення іранських керівників може змусити решту представників влади зайняти ще жорсткішу позицію, ускладнити майбутні мирні переговори та підірвати довіру до США як потенційного партнера в дипломатичному врегулюванні. Деякі американські військові керівники також побоюються, що такі удари спровокують масштабну відповідь Тегерана та поставлять під загрозу американських посадовців.

Трамп розглядає кілька військових сценаріїв

За даними NBC News, ідея ударів по іранському керівництву не нова – її вже раніше представляли американському президенту. Однак останніми тижнями це питання знову привернуло увагу адміністрації.

Серед інших варіантів, які розглядає Вашингтон, – відновлення масштабних бойових операцій проти Ірану та атаки на військову й енергетичну інфраструктуру країни.

За інформацією Anadolu Agency з посиланням на NBC News, серед потенційних цілей називають нафтові об'єкти на острові Харг, енергетичну інфраструктуру острова Кешм та об'єкти збагачення урану в районі гори Пікекс (Pickaxe Mountain). Йдеться про можливі сценарії, а не про затверджений план ударів.

Дональд Трамп поки не ухвалив остаточного рішення. Минулого тижня американський президент дав зрозуміти, що масштабні військові дії проти Ірану можуть відкласти до початку наступного року.

Водночас глава Білого дому продовжує заявляти про перевагу США у протистоянні та можливість досягнення поставлених цілей без нової масштабної операції.

Іран погрожує відповіддю, американські посадовці побоюються за безпеку

Окремим аргументом противників ліквідації іранських керівників стали загрози американським представникам. Зокрема, міністр фінансів США Скотт Бессент нещодавно переїхав до військової бази в районі Вашингтона через побоювання за власну безпеку після погроз з боку Ірану. Про це NBC News повідомляло раніше.

За даними видання, проведення операції проти іранського керівництва потребуватиме особливо точних розвідувальних даних. У чутливих операціях на території Ірану Вашингтон використовує не лише власну розвідку, а й інформацію ізраїльських спецслужб.

Тим часом Тегеран не демонструє готовності до поступок. 24 листопада спікер парламенту Ірану та головний переговорник Мохаммад-Багер Галібаф заявив, що країна не погодиться на переговори зі Сполученими Штатами, доки не будуть виконані сім вимог іранської сторони.

Серед умов, про які раніше повідомляли іранські посадовці, – припинення бойових дій на всіх фронтах, скасування американських санкцій, припинення морської блокади іранських портів та розблокування заморожених активів. Повного офіційного переліку семи вимог Тегеран не оприлюднив. Галібаф також попередив, що Іран готовий відповісти на будь-які ворожі дії та розширити географію протистояння.

Що відомо про керівництво Ірану

Нинішнє протистояння вже призвело до масштабних змін у владній верхівці Ірану. У перший день війни, 28 лютого 2026 року, внаслідок американсько-ізраїльського удару загинув верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї, який обіймав цю посаду 36 років.

У березні його наступником призначили сина Моджтабу Хаменеї. За оцінками частини американських посадовців та експертів з Ірану, новий верховний лідер дотримується ще жорсткіших поглядів, ніж його батько. Сам Моджтаба Хаменеї дістав поранення під час удару, в якому загинув Алі Хаменеї, і відтоді публічно не з'являвся.

За інформацією NBC News, розширення переліку військових сценаріїв відбувається на тлі дев'ятого місяця війни та відсутності остаточної домовленості між Вашингтоном і Тегераном.

Нагадаємо, 23 листопада Дональд Трамп пригрозив відновити масштабні бойові дії проти Ірану наступного року, якщо дипломатичні зусилля не принесуть результату. Американський президент також попередив, що США можуть знищити іранські судна в разі спроб прорвати морську блокаду.