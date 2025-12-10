WSJ: Трамп тисне на Україну щодо мирної угоди та критикує підхід Європи

США, Україна та Росія мають ключові розбіжності щодо мирної угоди

Обговорення можливих умов майбутньої угоди про припинення війни в Україні триває, проте між ключовими сторонами досі існують значні розбіжності. За оцінками європейських структур, цей процес може затягнутися на місяці, повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Європейські чиновники вважають, що узгодження умов врегулювання між США, Україною та Росією потребуватиме тривалого часу.

При цьому представники американської адміністрації наголошують, що Вашингтон не тисне на Київ з метою ухвалення рішення, небажаного для української сторони.

Американська сторона визначила три основні пункти розбіжностей у переговорному процесі:

питання територій.

можливе членство України в НАТО.

подальша доля заморожених російських активів.

Видання зазначає, що президент Трамп посилив тиск на Україну, вимагаючи швидкої згоди на запропоновану США формулу миру. Цим він прагне зміцнити свої переговорні позиції. Водночас, європейські партнери наполягають на критичній важливості американських гарантій безпеки як основи для досягнення сталого миру.

Напруженість у відносинах з європейськими лідерами посилюється: Трамп різко розкритикував їхній підхід, заявивши, що вони демонструють слабкість, і наголосив, що, на його думку, «Росія тримає карти» у будь-яких майбутніх переговорах з Україною.

Нагадаємо, нещодавно оприлюднена Стратегія національної безпеки США, представлена адміністрацією Дональда Трампа, демонструє чіткий відхід від визнаної раніше конкуренції великих держав, про яку йшлося у його першому терміні. Як зазначає The Wall Street Journal (WSJ), така зміна курсу може засмутити ключових американських союзників, але принести задоволення Китаю та Росії.

33-сторінковий документ, який багато аналітиків вважають найповнішим викладом бачення національної безпеки Трампа (можливо, з впливом віцепрезидента Джей Ді Венса), по суті, оголошує, що США більше не можуть дозволити собі і не вважають національним інтересом нести тягар глобального лідерства.

До слова, американські законодавці оприлюднили щорічний законопроєкт про оборонну політику.

Законопроєкт передбачає рекордні витрати на національну безпеку США в розмірі $901 млрд у наступному році, що на мільярди перевищує запит президента Дональда Трампа. Як зазначає Fox News, також у документі йдеться про $400 млн доларів військової допомоги Україні на 2026 і 2027 фінансові роки.