Головна Світ Політика
search button user button menu button

WSJ: Нова стратегія нацбезпеки Трампа порадує Китай та Росію

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
WSJ: Нова стратегія нацбезпеки Трампа порадує Китай та Росію
фото: The White house/Facebook

Найбільшою загрозою для США є Китай, але стратегія Трампа мінімізує цю військову загрозу

Нещодавно оприлюднена Стратегія національної безпеки США, представлена адміністрацією Дональда Трампа, демонструє чіткий відхід від визнаної раніше конкуренції великих держав, про яку йшлося у його першому терміні. Як зазначає The Wall Street Journal (WSJ), така зміна курсу може засмутити ключових американських союзників, але принести задоволення Китаю та Росії, інформує «Главком».

33-сторінковий документ, який багато аналітиків вважають найповнішим викладом бачення національної безпеки Трампа (можливо, з впливом віцепрезидента Джей Ді Венса), по суті, оголошує, що США більше не можуть дозволити собі і не вважають національним інтересом нести тягар глобального лідерства.

Найбільше зауважень викликає постановка Західної півкулі на перше місце, тоді як значення решти світу нівелюється. WSJ пише, що хоча в цьому є географічна логіка, вона не має стратегічного сенсу, оскільки найбільші загрози для США походять не від Бразилії, Колумбії чи Куби.

У виданні вважають, що найбільшою загрозою для США є Китай, який за останні п’ять років, зокрема, потроїв свій ядерний арсенал. Однак стратегія Трампа мінімізує цю військову загрозу. Натомість, у документі торгівля описується як «найважливіша ставка» у Тихоокеанському регіоні, а торговельні дисбаланси розглядаються як більша загроза для американського процвітання, ніж військове нарощування Пекіна.

Експерти WSJ критикують стратегію також за її підхід до Росії, яка є головним спонсором війни Путіна в Україні. Документ пропонує досягти «стратегічної стабільності» з державою, яка здійснила вторгнення до Східної Європи та застосовує ядерний шантаж проти НАТО. WSJ зауважує, що така позиція лише ускладнить завершення війни в Україні, оскільки Путін використає цю стратегію як доказ того, що його імперіалізм виправданий розширенням НАТО та «європейською деградацією».

Стратегія містить низку внутрішніх суперечностей, які підривають довіру до неї. Вона пропонує скорочену історію занепаду США до приходу Трампа, але водночас стверджує, що США мають найкращу економіку у світі. Документ закликає до об'єднання союзників для протистояння китайському меркантилізму, але при цьому вітає введення мит на цих самих союзників, що значно зменшує їхню готовність довіряти США.

WSJ підсумовує, що вороги Америки, читаючи цей документ, бачать країну, яка занурена у внутрішні конфлікти та не бажає чесно визнавати реальні зовнішні загрози. 

Нагадаємо, американські законодавці оприлюднили щорічний законопроєкт про оборонну політику. 

Законопроєкт передбачає рекордні витрати на національну безпеку США в розмірі $901 млрд у наступному році, що на мільярди перевищує запит президента Дональда Трампа. Як зазначає Fox News, також у документі йдеться про $400 млн доларів військової допомоги Україні на 2026 і 2027 фінансові роки.

До слова, міністр оборони США Пет Гегсет зробив заяву щодо ядерних випробувань його країни.

Зокрема, глава Пентагону підкреслив, що США мають намір модернізувати свою ядерну тріаду, щоб забезпечити надійне стримування у разі загроз з боку інших ядерних держав. «Ми ніколи не дозволимо нашій країні бути вразливою до ядерного шантажу», – зазначив Хегсет.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп нацбезпека безпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тільки Китай може зрушити РФ у питаннях миру з Україною
Зрушити питання миру може лише одна країна – Китай
25 листопада, 19:33
Буданов висловив сподівання, що наміри президента США справді можуть призвести до результату
Буданов назвав людину, без якої війна в Україні не завершиться
20 листопада, 05:32
B-52 помічено з крилатою ракетою-невидимкою нового покоління ВПС США
США засвітили прототип новітньої ядерної ракети
13 листопада, 10:11
Левітт стверджує, що мирний процес вимагатиме подальших переговорів між Україною, Росією та США
«Є кілька делікатних деталей, які потрібно вирішити». Білий дім зробив заяву про переговори
25 листопада, 17:59
Участь Віткоффа в переговорах з Москвою стала сюрпризом навіть для тих, хто пильно стежив за новою американською адміністрацією
«Хтось зливає і прослуховує»: помічник Путіна прокоментував скандальні розмови з Віткоффом
26 листопада, 10:04
Співробітники екстрених служб зберігають присутність у центрі Вашингтона
Стрілянина у США, вибухи в окупованих Донецьку та Луганську: головне за ніч
27 листопада, 05:36
Іберія та Avianca заявили про намір відновити польоти до Венесуели
Венесуела анулювала права на польоти для шести міжнародних авіакомпаній через напруженість зі США
28 листопада, 01:16
Окрім енергетичних гігантів, Україна запроваджує санкції проти «російських убивць, які організовують системне знищення українців дронами»
Україна синхронізувала санкції з США та вдарила по «Роснєфті» і «Лукойлу» – Зеленський
30 листопада, 11:52
Як мирний план США щодо війни в Україні допомогає Китаю: пояснення Bloomberg
Як мирний план США щодо війни в Україні допомогає Китаю: пояснення Bloomberg
2 грудня, 00:59

Політика

FT: Європа помітила підготовку Росії до диверсій
FT: Європа помітила підготовку Росії до диверсій
Путін заявив, що українці з радістю зустрічають російських військових
Путін заявив, що українці з радістю зустрічають російських військових
Чому мирні угоди Трампа не працюють: пояснення The Guardian
Чому мирні угоди Трампа не працюють: пояснення The Guardian
Мельник в ООН відкинув наміри Росії схилити Україну до капітуляції
Мельник в ООН відкинув наміри Росії схилити Україну до капітуляції
FT: Трамп розраховує на підписання угоди щодо миру в Україні до Різдва
FT: Трамп розраховує на підписання угоди щодо миру в Україні до Різдва
Довжина лінії фронту. Сирський оприлюднив свіжу цифру
Довжина лінії фронту. Сирський оприлюднив свіжу цифру

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua