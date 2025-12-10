WSJ: Нова стратегія нацбезпеки Трампа порадує Китай та Росію

Найбільшою загрозою для США є Китай, але стратегія Трампа мінімізує цю військову загрозу

Нещодавно оприлюднена Стратегія національної безпеки США, представлена адміністрацією Дональда Трампа, демонструє чіткий відхід від визнаної раніше конкуренції великих держав, про яку йшлося у його першому терміні. Як зазначає The Wall Street Journal (WSJ), така зміна курсу може засмутити ключових американських союзників, але принести задоволення Китаю та Росії, інформує «Главком».

33-сторінковий документ, який багато аналітиків вважають найповнішим викладом бачення національної безпеки Трампа (можливо, з впливом віцепрезидента Джей Ді Венса), по суті, оголошує, що США більше не можуть дозволити собі і не вважають національним інтересом нести тягар глобального лідерства.

Найбільше зауважень викликає постановка Західної півкулі на перше місце, тоді як значення решти світу нівелюється. WSJ пише, що хоча в цьому є географічна логіка, вона не має стратегічного сенсу, оскільки найбільші загрози для США походять не від Бразилії, Колумбії чи Куби.

У виданні вважають, що найбільшою загрозою для США є Китай, який за останні п’ять років, зокрема, потроїв свій ядерний арсенал. Однак стратегія Трампа мінімізує цю військову загрозу. Натомість, у документі торгівля описується як «найважливіша ставка» у Тихоокеанському регіоні, а торговельні дисбаланси розглядаються як більша загроза для американського процвітання, ніж військове нарощування Пекіна.

Експерти WSJ критикують стратегію також за її підхід до Росії, яка є головним спонсором війни Путіна в Україні. Документ пропонує досягти «стратегічної стабільності» з державою, яка здійснила вторгнення до Східної Європи та застосовує ядерний шантаж проти НАТО. WSJ зауважує, що така позиція лише ускладнить завершення війни в Україні, оскільки Путін використає цю стратегію як доказ того, що його імперіалізм виправданий розширенням НАТО та «європейською деградацією».



Стратегія містить низку внутрішніх суперечностей, які підривають довіру до неї. Вона пропонує скорочену історію занепаду США до приходу Трампа, але водночас стверджує, що США мають найкращу економіку у світі. Документ закликає до об'єднання союзників для протистояння китайському меркантилізму, але при цьому вітає введення мит на цих самих союзників, що значно зменшує їхню готовність довіряти США.

WSJ підсумовує, що вороги Америки, читаючи цей документ, бачать країну, яка занурена у внутрішні конфлікти та не бажає чесно визнавати реальні зовнішні загрози.

