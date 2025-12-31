Головна Світ Політика
Верховна Рада – 2025. Названо найменш ініціативних депутатів (список)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Верховна Рада – 2025. Названо найменш ініціативних депутатів (список)
За 2025 рік 41 депутат подав менше п’яти ініціатив
фото: Facebook/Верховна Рада України

Депутати з колишньої проросійської ОПЗЖ переважають у топ-10 найменш активних у парламенті

Деякі народні депутати Верховної Ради у цьому році відзначилися найменшою ініціативою щодо подання нових законопроєктів. Про це йдеться у підсумковому аналітичному огляді руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі».

За 2025 рік 41 депутат подав менше, ніж п'ять ініціатив. Проте є й ті, хто запропонував лише один законопроєкт. Йдеться про депутатів з колишньої проросійської ОПЗЖ. До цього списку потрапили й прогульники за відвідуванням засідань Ради Степан Івахів, позафракційний Гео Лерос, та нардеп від «Слуги народу» Петро Павловський.

Депутати з колишньої проросійської ОПЗЖ переважають у топ-10 найменш активних у парламенті
Депутати з колишньої проросійської ОПЗЖ переважають у топ-10 найменш активних у парламенті

Минулого року «Чесно» ділився в рамках проєкту «Підсумки Ради» аналізом пʼяти років роботи Верховної Ради IX скликання – від першого засідання 29 серпня 2019 року і до 2024 року. Відомо, що Верховна Рада IX скликання працює довше за попередні з найменшою кількістю депутатів. До того ж це скликання є першим в історії, що має монокоаліцію та не втратило доторканність.

Нагадаємо, що народні депутати системно не ходять на роботу та пропускають засідання. За рік 13 народних депутатів взагалі жодного разу не показатися на робочому місці. Серед них ті нардепи, що перебувають у СІЗО та просто не приходять на роботу з нібито поважних причин.

Верховна Рада – 2025. Названо найменш ініціативних депутатів (список)
Верховна Рада – 2025. Названо найменш ініціативних депутатів (список)
