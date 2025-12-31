Кіпр обіцяє «новий підхід» до вступу України під час головування в Раді ЄС

Підтримка України стане одним із головних пріоритетів Кіпру

Кіпр, який з 1 січня 2026 року головуватиме в Європейському Союзі, обіцяє принести «новий підхід» як до переговорів про вступ України, так і щодо інших питань, головні з яких – оборона та проблеми міграції. Про це заявив міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос, передає The Guardian.

Комбос запевняє, що Кіпр упорається зі своїм головуванням в ЄС дисципліновано, віддано та з «іншим мисленням».

«Ми вважаємо, що малі держави можуть багато чого запропонувати в таких ситуаціях», – сказав міністр.

Він пообіцяв, що увага ЄС й далі буде зосереджена на Україні, яка вже чотири роки обороняється від російських загарбників. За його словами, Кіпр добре знає, що таке військові конфлікти та окупація.

«Порядок денний справедливо стосується України, і він таким залишатиметься. Але ми хочемо врахувати питання, що стосуються ширшого регіону Близького Сходу, оскільки ми також розглядаємо Кіпр як частину цього регіону», – сказав Комбос.

Нагадаємо, що збройні сили Ізраїлю повідомили про підписання тристороннього плану військової співпраці між Ізраїлем, Грецією та Кіпром, а також двосторонніх планів між Армією оборони Ізраїлю та збройними силами Греції й національною гвардією Кіпру.