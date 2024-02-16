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Подоляк відповів, чи причетна Росія до польських протестів на кордоні

Катерина Іванова
glavcom.ua
Подоляк відповів, чи причетна Росія до польських протестів на кордоні
Росіяни фінансують багато партій ультраправих чи ультралівих у Європі – Подоляк
фото: Офіс президента України

Росія зацікавлена в блокуванні кордонів України

До блокади українського кордону польськими перевізниками з вимогою «справедливої конкуренції», може бути причетна Росія. Таку думку висловив радник очільника Офіса президента Михайло Подоляк, пише «24 Канал».

«Росія активно намагається знайти маргінальні політичні групи, які можна використовувати на тій чи іншій території. Росія зацікавлена в блокуванні кордонів України з боку країн Євросоюзу. Так само вона зацікавлена в блокаді кордонів Фінляндії і Норвегії – з погляду мігрантського тиску. А також Москва зацікавлена в публікації текстів, в яких будуть просуватися тези, мовляв, «це не ми (Росія – ред.) напали, це на нас Україна напала», – пояснив Михайло Подоляк.

Він також зауважив, що у цьому питанні присутня економічна складова. Він пригадав, що сьогодні фермерські протести відбуваються у Франції, Німеччині, в інших країнах Європи. На його думку це той випадок, коли певні соціально-економічні групи, використовуючи тяжкі часи – війну в Україні, хочуть здобути якісь зиски для себе.

Стало відомо, що польські фермери готують блокаду всіх пунктів пропуску на кодоні з Україною. Фермери зазначають, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення ЄС.

Згодом українські перевізники розпочали акцію протесту на пункті «Ягодин». Перевізники, які розставили біля КПП 50 вантажівок, заявили, що не мають наміру перекривати рух на пункті пропуску, адже їхній основний лозунг: «Вільний рух – перемога обох сторін». Однак вони обіцяють створити труднощі для польських водіїв, які будуть вʼїжджати в Україну.

Також Шмигаль обговорив з Туском блокаду кордону.

Прем'єр зазначив, що зараз спостерігається зростання імпорту, зокрема зернових, до ЄС з Росії та третіх країн. На думку прем'єра, Україна та Польща мають об'єднати зусилля для недопуску на європейський ринок російської продукції.

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Теги: блокада Польща кордон Москва Михайло Подоляк радник Україна росія

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