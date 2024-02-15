Іспанія анонсувала швидку передачу військової допомоги для України: що увійде

Крім броньовиків, Іспанія планує відправити кілька пожежних, снігоприбиральних машин і автомобілів для перевезення особового складу

Україна, зокрема, отримає постачання різного озброєння для протиповітряної оборони.

Очільниця Міноборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про швидке передання Україні партії броньованих гусеничних машин M113 та іншого обладнання. Про це вона заявила на 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України.

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Йдеться насамперед про броньовані гусеничні машини M113, дві з яких були переобладнані в санітарні машини.

«Потім буде відправлено кілька пожежних, снігоприбиральних машин і автомобілів для перевезення особового складу, а також інше обладнання, зокрема два легкі судна, електрогенератор та установку для очищення води», – розповіла вона.

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Крім того, Україна отримає постачання різного озброєння для протиповітряної оборони, повітряних та військово-морських операцій.

Роблес наголосила також на дуже «хороших темпах» підготовки українських військових в Іспанії, що включає застосування систем Patriot, NASAMS та Hawk, а також планування та проведення підводного розмінування.

Зазначимо, що у січні Іспанія передала Україні броньовики, які будуть корисними при наданні медичної допомоги та евакуації пацієнтів. Іспанія адаптувала броньовані медичні машини швидкої допомоги і вирішила передати їх Україні в якості допомоги.

Раніше повідомлялось, що Україна отримала новий пакет військової допомоги від Литви. Цього разу Збройні сили Литви привезли та передали українським військовим необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив порядок моніторингу та контролю за використанням міжнародної військової допомоги для потреб Сил безпеки та оборони України.

Документ регулює взаємодію центральних органів виконавчої влади, інших державних органів (за згодою) щодо залучення, отримання, передання та обліку надання міжнародної військової допомоги (МВД).

Як зазначила пресслужба Міноборони, міжнародна військова допомога – нове поняття, яке запроваджується постановою Кабміну і стосується всієї допомоги, яка надається для підтримки Сил оборони на безоплатній основі під час воєнного стану.