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Україна готується до можливої пандемії X – міністр охорони здоров'я

Катерина Іванова
glavcom.ua
Україна готується до можливої пандемії X – міністр охорони здоров'я
фото: Кабінет Міністрів України

Представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт розповів, що «хвороба Х» – це гіпотетичне захворювання, яке з 2018 року внесли до переліку, як умовне позначення для можливого вірусу, яке може призвести до пандемії

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я, розповів на брифінгу, що Україна готується до потенційної пандемії «хвороби Х» на основі здобутого досвіду під час пандемії COVID-19.

«У системі охорони здоров’я забезпечили кадровий ресурс, покращили матеріальну технічну базу й запустили глобальне партнерство, яке дозволяє бути готовими до викликів, пов’язаних з «хворобою Х», – сказав міністр.

Ляшко додав, що МОЗ визначило три компоненти, які є ключовими у готовності до потенційної пандемії. За його словами, йдеться про наявність кадрового персоналу, мережу лабораторій і партнерство з країнами Євросоюзу. Міністр поінформував, що наразі в українській системі охорони здоров’я працює близько 15 тисяч співробітників.

«Протягом останніх 3 років ми майже вдвічі збільшили фінансування галузі охорони здоров’я – у 2021 році держава виділяла 2,6 млрд грн, а зараз – 4,9 млрд грн. Це значить, що ми оплачуємо фахівців, які працюють в системі й зможуть зреагувати на поширення потенційного збудника», – сказав Ляшко.

Окрім цього він зазначив, що також держава вкладає кошти у покращення матеріально-технічної бази у медзакладах. Зокрема минулого року 193 заклади отримали пакет від Національної служби здоров’я України під назвою «Готовність до епідемії або спалахи до інфекційних хвороб».

До того ж, представник Всесвітньої організації хорони здоровя в Україні Ярно Хабіхт розповів, що «хвороба Х» – це гіпотетичне захворювання, яке з 2018 року внесли окремим пунктом до переліку захворювань в якості умовного позначення для можливого вірусу, яка може призвести для пандемії.

За його словами Наразі відомо про близько 150 вірусів, які можуть спричинити це захворювання.

Раніше Глава ВООЗ Тедрос Гебрейєсус закликав світ підготуватися до майбутніх невідомих захворювань, які можуть загрожувати людству – так званим хворобам Х.

Також заступник Кличка розповів, чи планують у школах Києва запроваджувати карантин.

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Теги: міністр держава фінансування Україна карантин Віктор Ляшко хвороба

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