Українські перевізники готують акцію на трьох пунктах пропуску з Польщею

Українські перевізники заявляють, що блокування руху на кордоні підриває обороноздатність України в умовах воєнного стану

Акція проводитиметься цілодобово до 15 березня 2024 року, або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками

Через блокування кордону польськими фермерами українські перевізники 20 лютого о 12:00 розпочнуть мирну акцію протесту на трьох пунктах пропуску із Польщею: «Рава-Руська», «Краківець», «Шегині». Про це «Укрінформу» повідомив голова Громадської організації «Міжнародні автомобільні перевізники України» (МАПУ) Володимир Михалевич.

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«Метою проведення мирного зібрання є вираження протесту перевізників України проти блокування руху вантажного транспорту, яке почалося з листопада 2023 року, що завдає значних фінансових втрат для галузі міжнародних автомобільних перевезень України, експортерів та імпортерів обох країн та для економіки України і врешті – підриває обороноздатність України в умовах воєнного стану. Ситуацію з блокуванням ще до цього часу не вдається врегулювати на рівні міністерств, урядів та президентів України й Польщі, тому ми вимушені вдаватися до таких дій», – зазначив Михалевич.

ГО «МАПУ» забезпечуватиме контроль та порядок проїзду через перелічені пункти пропуску, не дозволяючи об’їзд польськими вантажівками загальної черги вантажівок.

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Акція проводитиметься цілодобово до 15 березня 2024 року. Або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.

Раніше повідомлялось, що польські фермери готують блокаду всіх пунктів пропуску на кодоні з Україною. Проте наразі українські прикордонники не мають інформації щодо повної блокади кордону з Україною польськими протестувальниками.

Нагадаємо, 15 лютого українські перевізники розпочали акцію протесту на пункті «Ягодин». Вони заявили, що це відповідь на блокаду КПП з боку польських перевізників і фермерів.

Перевізники, які розставили біля КПП 50 вантажівок, заявили, що не мають наміру перекривати рух на пункті пропуску, адже їхній основний лозунг: «Вільний рух – перемога обох сторін». Однак вони обіцяють створити труднощі для польських водіїв, які будуть вʼїжджати в Україну.

Представник перевізників Віталій Коценко повідомив, що українські водії будуть повністю віддзеркалювати дії поляків – затримувати фури для перевірки документів і товарів.