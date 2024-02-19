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Українські перевізники готують акцію на трьох пунктах пропуску з Польщею

Христина Петренко
glavcom.ua
Українські перевізники готують акцію на трьох пунктах пропуску з Польщею
Українські перевізники заявляють, що блокування руху на кордоні підриває обороноздатність України в умовах воєнного стану
фото: Суспільне.Луцьк

Акція проводитиметься цілодобово до 15 березня 2024 року, або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками

Через блокування кордону польськими фермерами українські перевізники 20 лютого о 12:00 розпочнуть мирну акцію протесту на трьох пунктах пропуску із Польщею: «Рава-Руська», «Краківець», «Шегині». Про це «Укрінформу» повідомив голова Громадської організації «Міжнародні автомобільні перевізники України» (МАПУ) Володимир Михалевич.

«Метою проведення мирного зібрання є вираження протесту перевізників України проти блокування руху вантажного транспорту, яке почалося з листопада 2023 року, що завдає значних фінансових втрат для галузі міжнародних автомобільних перевезень України, експортерів та імпортерів обох країн та для економіки України і врешті – підриває обороноздатність України в умовах воєнного стану. Ситуацію з блокуванням ще до цього часу не вдається врегулювати на рівні міністерств, урядів та президентів України й Польщі, тому ми вимушені вдаватися до таких дій», – зазначив Михалевич.

ГО «МАПУ» забезпечуватиме контроль та порядок проїзду через перелічені пункти пропуску, не дозволяючи об’їзд польськими вантажівками загальної черги вантажівок.

Акція проводитиметься цілодобово до 15 березня 2024 року. Або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.

Раніше повідомлялось, що польські фермери готують блокаду всіх пунктів пропуску на кодоні з Україною. Проте наразі українські прикордонники не мають інформації щодо повної блокади кордону з Україною польськими протестувальниками.

Нагадаємо, 15 лютого українські перевізники розпочали акцію протесту на пункті «Ягодин». Вони заявили, що це відповідь на блокаду КПП з боку польських перевізників і фермерів. 

Перевізники, які розставили біля КПП 50 вантажівок, заявили, що не мають наміру перекривати рух на пункті пропуску, адже їхній основний лозунг: «Вільний рух – перемога обох сторін». Однак вони обіцяють створити труднощі для польських водіїв, які будуть вʼїжджати в Україну.

Представник перевізників Віталій Коценко повідомив, що українські водії будуть повністю віддзеркалювати дії поляків – затримувати фури для перевірки документів і товарів.

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Теги: прикордонники Польща Україна блокування фермерський протест

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