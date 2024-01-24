Умєров прокоментував ефективність української ППО

Рустем Умєров на зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» подякував партнерам за підтримку

Рустем Умєров: «Ворог намагався знайти слабкі місця в нашій системі ППО»

Ефективність української ППО від російських ракетних атак зросла на третину. Про це сказав міністр оборони України Рустем Умєров у промові під час відкриття зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», пише пресслужба Міноборони України.

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«Ворог не припиняє наступальних дій по всій лінії фронту і по всій Україні. Після останнього засідання Контактної групи з питань оборони України в листопаді, Україна зазнала декількох масованих ракетних обстрілів. Лише за два місяці терористичний режим випустив по українських містах понад 600 ракет і понад 1000 шахедів», – розповів Умєров.

За його словами, попри намагання ворога знайти слабкі місця в системі ППО, ефективність української протиповітряної оборони зросла.

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«Ворог намагався знайти слабкі місця в нашій системі ППО. Майже вдвічі зросла кількість ракет, запущених по Україні. Кількість випущених ракет зросла більш ніж на третину. І все ж ефективність української ППО від російських ракетних атак теж зросла на третину», – сказав міністр оборони.

Також Рустем Умєров подякував партнерам за підтримку, розвиток українського потенціалу, обмін розвідданими і технологіями, продовження навчання та допомоги.

Нагадаємо, 23 січня, розпочалося засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн-18», яке відкрив міністр оборони США Ллойд Остін.

Як повідомлялося, міністр оборони Україна Рустем Умєров на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» повідомив, що потрібно ЗСУ для прориву на фронті.