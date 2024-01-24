Умєров прокоментував ефективність української ППО
Рустем Умєров: «Ворог намагався знайти слабкі місця в нашій системі ППО»
Ефективність української ППО від російських ракетних атак зросла на третину. Про це сказав міністр оборони України Рустем Умєров у промові під час відкриття зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», пише пресслужба Міноборони України.
«Ворог не припиняє наступальних дій по всій лінії фронту і по всій Україні. Після останнього засідання Контактної групи з питань оборони України в листопаді, Україна зазнала декількох масованих ракетних обстрілів. Лише за два місяці терористичний режим випустив по українських містах понад 600 ракет і понад 1000 шахедів», – розповів Умєров.
За його словами, попри намагання ворога знайти слабкі місця в системі ППО, ефективність української протиповітряної оборони зросла.
«Ворог намагався знайти слабкі місця в нашій системі ППО. Майже вдвічі зросла кількість ракет, запущених по Україні. Кількість випущених ракет зросла більш ніж на третину. І все ж ефективність української ППО від російських ракетних атак теж зросла на третину», – сказав міністр оборони.
Також Рустем Умєров подякував партнерам за підтримку, розвиток українського потенціалу, обмін розвідданими і технологіями, продовження навчання та допомоги.
Нагадаємо, 23 січня, розпочалося засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн-18», яке відкрив міністр оборони США Ллойд Остін.
Як повідомлялося, міністр оборони Україна Рустем Умєров на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» повідомив, що потрібно ЗСУ для прориву на фронті.
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