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Американські військові зникли у Литві біля кордону з Білоруссю. Ймовірно, вони загинули

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Американські військові зникли у Литві біля кордону з Білоруссю. Ймовірно, вони загинули
Литовське медіа Delfi повідомляє, що, ймовірно, військові загинули
фото: Sgt. Randis Monroe

«Встановлено можливе місце інциденту, ведуться пошуки і рятувальна операція», – майор Литовської армії

Четверо солдатів армії США, які брали участь у навчаннях у Литві, зникли безвісти біля кордону з Білоруссю. Пошукові роботи тривають. Як передає «Главком», про це повідомило посольство США у Литві.

Точна дата зникнення солдатів невідома. Посольство США повідомило, що солдати зникли на полігоні поблизу Пабраде на сході Литви.

«Встановлено можливе місце інциденту, ведуться пошуки і рятувальна операція», – сказав майор Литовської армії Гінтаутас Цюніс.

За даними посольства, солдати з Першої бригади Третьої піхотної дивізії. Збройні сили Литви також заявляли про зникнення гусеничного транспорту під час навчань.

Водночас литовське медіа Delfi повідомляє, що, ймовірно, військові загинули.

Раніше Генеральна прокуратура Литви заявила, що до підпалу магазину Ikea у Вільнюсі в травні минулого року є причетною російська військова розвідка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію відомства.

Згідно з досудовим розслідуванням, один із підозрюваних, який на момент вчинення злочину був неповнолітнім, діяв у складі організованої терористичної групи за вказівкою російських військових структур. Учасники угруповання  мали намір вчинити терористичні акти в Литві та Латвії.

Також «Главком» повідомляв, що 6 березня Литва вийшла з міжнародної конвенції, яка забороняє придбання, використання та виробництво касетних боєприпасів, – через загрозу з боку РФ.

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Теги: Литва військові

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