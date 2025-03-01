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Андрій Іллєнко Народний депутат України 7, 8 скликань

Все в обмін на ніщо. Ось що пропонував Трамп

glavcom.ua
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Європа з нами, і це дуже важливо

Коли хоч трохи вляглися емоції, кілька думок.

• 1 •

Нам пропонують здати все в обмін на ніщо. Буквально. Будь-яка наша коректність, поміркованість та готовність до компромісу в намаганні отримати хоч щось (хоч якісь гарантії безпеки, або хоча б «зброя в обмін на ресурси» у майбутньому) – впирається у хамську зверхність, вигадані «борги» та роздратоване «підписуйте що кажемо або ідіть геть». Так справи не робляться. Це ніяка не ріалполітік. Це божевілля. Ріалполітік – це коли ти щось віддаєш і щось отримуєш взамін. Тут виглядає так, що віддаємо лише ми і буквально нічого не отримуємо.

• 2 •

Слова – це теж справи. Особливо у політиці. І це теж зброя, ще й яка. «Спочатку було слово», нагадаю. І наша моральна правота, наша правда про цю війну – це один з головних ресурсів, на яких ми тримаємося всі ці роки. Як внутрішньо, так і зовнішньо. Мовчати і цим освячувати несусвітну, нахабну брехню і просто шокуюче перекидання з хворої голови на здорову – означає віддати цей ресурс. В обмін на ніщо.

• 3 •

Теорія про те, що ми маємо все хавати і просто дивитися, як великі дяді все за нас вирішують, бо «а що ми зробимо» і в цьому і є мистецтво великої політики — це маячня, причому вкрай небезпечна. Так було, коли Україна підписала Будапештський меморандум. І як результати? Щоб бути субʼєктом — треба бути ним. Це і політика, справжня.

• 4 •

Європа з нами, і це дуже важливо. Разом ми станемо значно сильніші.

• 5 •

Попри весь цей абсурд, памʼятаймо: американський народ нам не ворог, ми все одно будемо співпрацювати так чи інакше, ми вдячні за усю минулу підтримку і будемо будувати наші стосунки далі. Ще нічого не вирішено остаточно.

Вистоїмо і прорвемось!
 

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Європа Дональд Трамп політика Володимир Зеленський Україна

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Андрій Іллєнко

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