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Джонсон назвав зупинку постачання військової допомоги Україні «тимчасовою»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Джонсон назвав зупинку постачання військової допомоги Україні «тимчасовою»
Майк Джонсон (по центрі) сподівається на примирення Трампа й Зеленського
скріншот з відео

За словами спікера Палати представників, укладання угоди про рідкоземи стане «виграшним сценарієм для усіх залучених сторін»

Пауза у військовій допомозі Україні з боку Сполучених Штатів є тимчасовою. Зупинка надання озброєння пов’язана із невдалою зустріччю президентів США та України в Білому домі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона.

Політик заявив, що український президент Володимир Зеленський має «виправити те, що сталося минулого тижня, шокуючі події в Овальному кабінеті». 

«І якщо він це зробить, то, я думаю, це буде виграшний сценарій для усіх залучених сторін. Я думаю, це найкраща угода (про корисні копалини – «Главком»), яка тільки може бути запропонована, вона може підтримати український народ, тож я закликаю його зробити це», – заявив Джонсон.

Спікер Палати представників додав, що його тішить той факт, що «президент Зеленський дав зрозуміти, що він все-таки хоче укласти цю угоду».

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий відновити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва. 

Своєю чергою президент України заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

Згодом президент опублікував заяву, в якій зазначив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. За словами Зеленського, його зустріч з Дональдом Трампом у Вашингтоні пройшла не так, як передбачалося.

«Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними», – додав український лідер.

Що стосується угоди про мінерали та безпеку, за словами очільник нашої держави, Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.

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Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський військова допомога

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