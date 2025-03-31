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Американські солдати, які зникли у Литві, знайдені мертвими

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Американські солдати, які зникли у Литві, знайдені мертвими
Рятувальна операція тривала шість днів
фото: Lietuvos ryta

Було знайдено тіла трьох військових, пошуки ще одного тривають

У Литві знайдені мертвими троє військовослужбовців США, які брали участь у навчаннях на території Литви і зникли 25 березня. Пошуки ще одного військового тривають. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командування армії США у Європі та Африці.

Рятувальна операція тривала шість днів за участі армій США, Литви та Польщі. У Вільнюсі вже відбулася поминальна служба за загиблими. Причини трагедії розслідують армія США та литовська влада.

Нагадаємо, четверо американців зникли безвісти під час військових навчань на полігоні Сільвестраса Жукаускаса в Пабраде – місті, розташованому поблизу кордону з Білоруссю. Раніше «Главком» писав, що військовослужбовці, ймовірно, загинули.   

Також «Главком» повідомляв, що раніше у болоті на території Литви було знайдено броньований автомобіль американських військових.

Згодом бронемашину вдалося витягти з водойми на місце події.  

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Теги: військові Литва

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