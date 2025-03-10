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Трамп і Сі Цзіньпін можуть незабаром зустрітися: названо місце і дату

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп і Сі Цзіньпін можуть незабаром зустрітися: названо місце і дату
Дональд Трамп може відвідати Китай
фото: Andy Wong

Трамп може зустрітися з Сі в Китаї вже в квітні, незважаючи на ескалацію торгової війни, кажуть інсайдери

Президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін можуть зустрітися у Китаї у квітні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на газету South China Morning Post.

South China Morning Post. з посиланням на дипломатичні джерела зауважило, що країни активно готуються до проведення саміту між двома лідерами, при цьому дати ще не визначені.

«Президент США Дональд Трамп може відвідати Китай вже наступного місяця», – йдеться у повідомленні.

Раніше газета The New York Times повідомила, що в рамках можливої ​​угоди з Китаєм Трамп хоче домогтися угоди щодо безпеки в галузі ядерної зброї. Крім того, Вашингтону потрібні зобов'язання Пекіна щодо значних інвестицій у США та закупівлі більшого обсягу американських товарів.

У газеті зазначили, що поки що неясно, що могла б вимагати китайська сторона. Але, за даними видання, сторони вже порушували питання поїздки лідера КНР Сі Цзіньпіна до резиденції американського лідера Мар-а-Лаго у Флориді чи візиту Трампа до Пекіна.

До слова, спеціальний посланник Китаю у європейських справах Лу Шайе шокований тим, як президент Дональд Трамп поводиться з американськими союзниками в Європі. Мирна угода для України не повинна визначатися лише США та Росією. Водночас спецпредставник Китаю наголосив, що Європа повинна замислитися над політикою адміністрації Трампа.

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Теги: політика США Сі Цзіньпін президент Дональд Трамп Китай

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