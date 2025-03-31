У Литві біля кордону з Білоруссю зникли військові США: знайдено бронеавтомобіль

Пошукова операція тривала шість днів

У Литві знайдено броньований автомобіль M88 Hercules, у якому могли перебувати четверо військових США, зниклих під час навчань біля кордону з Білоруссю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на литовське міністерство оборони.

Під час військових тренувань на полігоні в Пабраде, що знаходиться поблизу кордону з Білоруссю, зникли четверо американських військових. Навчання проходили в рамках ротаційних сил США, які здійснюють підготовку для підрозділів, розташованих у Литві.

Пошукова операція тривала шість днів, і вдалося витягти бронемашину, що застрягла в болоті, на місці події.

«Після завершення операції з вилучення броньованого автомобіля з болота, Литовська військова поліція та слідчі зі США продовжують роботу на місці. Ми залишаємося терплячими й зосередженими, поки вони збирають додаткову інформацію про ситуацію», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що четверо солдатів армії США, які брали участь у навчаннях у Литві, зникли безвісти біля кордону з Білоруссю. Точна дата зникнення солдатів невідома. Посольство США повідомило, що солдати зникли на полігоні поблизу Пабраде на сході Литви.

За даними посольства, солдати з Першої бригади Третьої піхотної дивізії. Збройні сили Литви також заявляли про зникнення гусеничного транспорту під час навчань.