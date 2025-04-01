Трамп заявив, що DOGE Маска припинить існування

Трамп про роботу DOGE: Ви знаєте, в певний момент, я думаю, це закінчиться

Президент США Дональд Трамп заявив, що «в певний момент» Департамент ефективності уряду (DOGE) припинить свою діяльність, враховуючи, що Ілон Маск доступний для нього лише як спеціальний державний службовець на 130 днів. Про це інформує «Главком» з посиланням на CNN.

«У нього є велика компанія, якою він повинен керувати, і тому в якийсь момент він збирається повернутися», – сказав Трамп про генерального директора Tesla і SpaceX. «Я б тримав його стільки, скільки зможу. Він дуже талановитий хлопець, знаєте, я люблю дуже розумних людей, а він дуже розумний, і він добре попрацював».

«У якийсь момент Ілон захоче повернутися до своєї компанії», – додав Трамп.

Відповідаючи на запитання, чи продовжить DOGE роботу за відсутності Маска, Трамп сказав, що, на його думку, керівники його федеральних агентств «багато чому навчилися» про те, як виконувати роботу самостійно, і деякі захочуть залишити співробітників DOGE на борту.

«Ви знаєте, в певний момент, я думаю, це закінчиться», – зауважив американський лідер. «Настане момент, коли секретарі зможуть виконувати цю роботу і робити це дуже, знаєте, як ми кажемо, скальпелем, і це те, чого ми хочемо».

Зауважимо, що у 2024 році Ілон Маск активно підтримав передвиборчу кампанію Дональда Трампа, включаючи значні фінансові внески. Після перемоги республіканця на виборах Маск очолив новостворений Департамент урядової ефективності (DOGE), основним завданням якого стали аудит, оптимізація федерального уряду та скорочення бюджетних витрат.

Нагадаємо, що діяльність Департаменту урядової ефективності (DOGE) під керівництвом Ілона Маска призвела до історичного сплеску заявок на вакансії по всій США. Департамент урядової ефективності спричинив зростання кількості заявок щодо роботи на 60% із січня по лютий. DOGE у більшості випадків «вивільнив» працівників Бюро захисту прав споживачів і Агентство міжнародного розвитку США.

Також повідомлялося, що високопоставлений чиновник з Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска очолить Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Це дасть змогу отримати повноваження над агентством, яке Маск активно намагався ліквідувати.

Раніше Департамент ефективності уряду США (DOGE), який очолює мільярдер Ілон Маск, звільнив журналіста української служби «Голосу Америки» Остапа Яриша.