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Зеленський анонсував розмову із Трампом

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський анонсував розмову із Трампом
Зеленський: Сьогодні у мене буде контакт із Трампом, ми будемо обговорювати деталі
фото: Reuters

Зеленський очікує почути деталі розмови Трампа та Путіна

Президент України Володимир Зеленський анонсував телефонну розмову із очільником США Дональдом Трампом у середу, 19 березня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію за підсумками зустрічі із президентом Фінляндії.

«Сьогодні у мене буде контакт із Трампом, ми будемо обговорювати деталі. Я думаю, деталі наступного кроків. У нас в Джидді була дуже хороша зустріч команд, і все правильно йшло, аби не Росія, бо Росія завжди незадоволена, коли щось іде правильно. Думаю, сьогодні почую деталі розмови Путіна та Трампа», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер заявляв, що з нетерпінням чекає на розмову з главою Кремля. Власне розмова політиків тривала понад дві години.

Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.

Крім того, російський диктатор заявив президенту США, що 19 березня, відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175. Згодом Зеленський підтвердив обмін полоненими між Україною та Росією, та наголосив, що обмін був спланований ще раніше.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. 

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.  

Теги: росія путін Дональд Трамп Володимир Зеленський президент диктатор переговори росіяни

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