Постачання іранської зброї до РФ: розвідка звернулася до українців

Розвідка просить повідомляти розташування логістичних пунктів та складів

Головне управління розвідки Міноборони України просить громадян повідомляти будь-яку інформацію, яка допоможе визначити логістичні шляхи постачання іранського озброєння. А також ідентифікувати конкретних людей, відповідальних за ці поставки. Про це повідомляє пресслужба ГУР України.

«Просимо повідомляти будь-яку інформацію, яка допоможе визначити логістичні шляхи постачання іранського озброєння та ідентифікувати конкретних осіб, відповідальних за ці поставки», – йдеться в повідомленні.

Розвідники просять повідомляти їм такі дані:

інформація про осіб, відповідальних за організацію поставок – імена, займані посади, місця проживання та адреси офісів;

розташування логістичних пунктів, складів (бажано з геолокацією);

розташування залізничних станції та портів в яких відбувається завантаження-розвантаження;

точні маршрути, якими переміщуються військові вантажі з Ірану до РФ;

бортові номери та фотографії автомобільного та морського транспорту, який переміщує ці вантажі.

Зазначається, що всі особи, які задіяні у постачанні іранської зброї для використання у війні проти України, порушують міжнародне право і стають співучасниками злочинів, які РФ вчиняє на території України.

Нагадаємо, за повідомленням ЗМІ, Іран готується передати Росії тисячу одиниць ракет та безпілотників. Також Повітряні сили повідомили, де Росія планує розмістити іранські ракети.

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