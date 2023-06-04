Масові протести в Сербії: прем'єрка готова піти у відставку

Антиурядові мітинги в Сербії спалахнули після випадків масових стрілянин у країні

На тлі антиурядових протестів у Сербії, що тривають уже місяць, прем'єр-міністерка Ана Брнабич заявила про готовність піти у відставку. Про це політикиня написала на своїй сторінці у Twitter.

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«З огляду на те, що пишуть олігархічні медіа, просто щоб було зрозуміло: будь-якої миті я готова піти у відставку з посади прем'єра, і президент Сербії це знає, але поки що відмовляється (зробити це – «Главком»). Можливо, він передумає», – заявила прем’єрка.

При цьому Брнабич зауважила, що готова до можливих перевиборів до парламенту – останні відбулися навесні 2022 року. Крім того, вона наголосила, що однозначно залишається вірною Сербії та президенту Олександру Вучичу.

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Зазначимо, що антиурядові протести в Сербії спалахнули після випадків масових стрілянин у країні. Так, устолиці Белграді 3 травня 14-річний хлопець влаштував стрілянину у школі, унаслідок чого загинули дев'ятеро людей: один охоронець та восьмеро дітей.

Згодом у Сербії сталося ще одне масове вбивство. Поблизу міста Младеновац озброєний 21-річний чоловік із автомобіля відкрив вогонь по пішоходах. Унаслідок цього загинуло восьмеро людей.

Після цих терактів десятки тисяч людей пройшли маршем столицею Сербії Белградом і заблокували ключовий міст у межах другого великого протесту.

До слова, міністр освіти Сербії Бранко Ружич після стрілянини в одній зі шкіл Белграда подав у відставку.

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Як повідомлялося, президент Сербії Александар Вучич заявив, що готовий провести дострокові вибори у країні на тлі протестів, обумовлених нещодавніми випадками масової стрілянини.