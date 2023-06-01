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Зеленський вперше зустрівся з президентом Сербії (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський вперше зустрівся з президентом Сербії (відео)
Володимир Зеленський, Олександр Вучич та Ксав’є Бетель у Молдові
фото: Олександр Вучич / Facebook

Президенти домовилися підтримувати територіальну цілісність

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільником Сербії Олександром Вучичем на полях саміту Європейського політичного співтовариства в Булбоаку (Молдова). Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Сторони домовилися підтримувати територіальну цілісність.

Також цю зустріч підтвердив і сам Вучич та навіть опублікував фото.

Зеленський вперше зустрівся з президентом Сербії (відео) фото 1

Вучич додав, що в зустрічі також брав участь прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Бетель.

«Коротка і хороша розмова з президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Беттелем», – написав сербський лідер.

Як відомо, Сербія відмовляється приєднатися до санкцій проти РФ через її вторгнення на територію України. При цьому сербська влада не визнає російські псевдореферендуми на окупованих територіях, а також голосувала в ООН «за» виключення Росії з Ради з прав людини.

У березні повідомлялося, що над зустріччю або телефонною розмовою президентів України та Сербії працюють дипломати.

До слова, президент Сербії анонсував антиукраїнську провокацію на засіданні Ради Європи.

Теги: Сербія Україна війна Володимир Зеленський

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