Навіщо Росія витрачає стільки зусиль на бомбардування Києва: аналітика

Росія направила понад 50 ударних безпілотників до столиці вранці 28 травня, у неділю

У ніч проти 28 травня Росія направила більш як 50 ударних безпілотників на столицю. Більшість з них були успішно знищені системами протиповітряної оборони. Аналітики CNN розповіли, чому Росія витрачає так багато зусиль на бомбардування Києва.

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Зазначається, що безпілотники іранського виробництва «Shahed» є дешевим способом завдати хоч трохи болю Києву, який протягом більшої частини минулого року був позбавлений впливу російського вторгнення. Росія закупила багато сотень таких безпілотників, які коштують приблизно в 20 разів дешевше за ракети.

Також це пов'язано з тим, що це завдає не лише фізичного болю, а й психологічного. Нічні напади відправляють тисячі людей у ​​притулки та підвали. Вибиті вікна, уламки падають на вулиці. З початку повномасштабного вторгнення сирена повітряної тривоги в Києві загалом лунала 887 годин. Найближчою історичною паралеллю може бути використання нацистами крилатих ракет V2 «Дудлбаг» проти Лондона наприкінці Другої світової війни.

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І звичайно, головна мета росіян, ймовірно, виснажити протиповітряну оборону України та змусити її витрачати дефіцитні боєприпаси на збиття безпілотників.

Нічні напади відбулися в той час, коли українська столиця готувалася до святкування Дня Києва, який відзначає заснування міста понад 1500 років тому.

Протягом останніх кількох місяців різні джерела, посилаючись на оцінки експертів писали про серйозні недоліки в багатошаровій системі протиповітряної оборони України. Зокрема, радянська система S-300, яка є основою української протиповітряної оборони, поступово деградує, а знаходження боєприпасів для таких систем стає все складніше.

Нагадаємо, у ніч проти 28 травня окупанти вкотре атакували столицю.