Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Навіщо Росія витрачає стільки зусиль на бомбардування Києва: аналітика

Діана Гасюк
glavcom.ua
Навіщо Росія витрачає стільки зусиль на бомбардування Києва: аналітика
наслідки нічної атаки на Київ 28 травня
фото з відкритих джерел

Росія направила понад 50 ударних безпілотників до столиці вранці 28 травня, у неділю

У ніч проти 28 травня Росія направила більш як 50 ударних безпілотників на столицю. Більшість з них були успішно знищені системами протиповітряної оборони. Аналітики CNN розповіли, чому Росія витрачає так багато зусиль на бомбардування Києва.

Зазначається, що безпілотники іранського виробництва «Shahed» є дешевим способом завдати хоч трохи болю Києву, який протягом більшої частини минулого року був позбавлений впливу російського вторгнення. Росія закупила багато сотень таких безпілотників, які коштують приблизно в 20 разів дешевше за ракети.

Також це пов'язано з тим, що це завдає не лише фізичного болю, а й психологічного. Нічні напади відправляють тисячі людей у ​​притулки та підвали. Вибиті вікна, уламки падають на вулиці. З початку повномасштабного вторгнення сирена повітряної тривоги в Києві загалом лунала 887 годин. Найближчою історичною паралеллю може бути використання нацистами крилатих ракет V2 «Дудлбаг» проти Лондона наприкінці Другої світової війни.

І звичайно, головна мета росіян, ймовірно, виснажити протиповітряну оборону України та змусити її витрачати дефіцитні боєприпаси на збиття безпілотників.

Нічні напади відбулися в той час, коли українська столиця готувалася до святкування Дня Києва, який відзначає заснування міста понад 1500 років тому. 

Протягом останніх кількох місяців різні джерела, посилаючись на оцінки експертів писали про серйозні недоліки в багатошаровій системі протиповітряної оборони України. Зокрема, радянська система S-300, яка є основою української протиповітряної оборони, поступово деградує, а знаходження боєприпасів для таких систем стає все складніше.

Нагадаємо, у ніч проти 28 травня окупанти вкотре атакували столицю. 

Читайте також: Агресор збочено відзначив День Києва: посли ЄС та Британії відреагували на нічну атаку РФ

 

Теги: росія окупанти бомбардування боєприпаси столиця

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад п'ять годин
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад п'ять годин
Сьогодні, 06:32
Пошкоджений приватний господарський склад
Ворог обстріляв Херсонщину: є поранена та руйнування (фото)
Вчора, 14:43
Росіяни виявились не готові до бойових дій на своїй території
Імперія дурних понтів
25 травня, 16:40
Кремль «глибоко занепокоєний» подіями на Білгородщині
«Це викликає занепокоєння». Кремль прокоментував події у Бєлгородській області
23 травня, 13:03
Росія почала здійснювати масштабніші повітряні атаки одночасно з кількох напрямків
ЗМІ з’ясували, чому Росія посилила повітряні атаки на Україну
17 травня, 04:22
Завдяки діям українських військових, ворог ще з минулого літа не може реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку
Ворог просувається. Міноборони відзвітувало про складну ситуацію в Бахмуті
16 травня, 17:00
Пригожин знищує армійську ієрархію та дисципліну
Заколот у Росії призначили на 10 травня
7 травня, 10:03
У Середземному морі знаходиться один носій крилатих ракет «Калібр»
РФ на тлі вибухів поблизу Кримського моста змінила кількість ракет у морі
3 травня, 11:41
Тимчасові обмеження у Херсоні запроваджують, аби «правоохоронці могли виконати свою роботу»
Влада Херсона оголосила триденну комендантську годину
3 травня, 11:17

Суспільство

Резніков розповів, наскільки ракети Storm Shadow ефективні в Україні
Резніков розповів, наскільки ракети Storm Shadow ефективні в Україні
Навіщо Росія витрачає стільки зусиль на бомбардування Києва: аналітика
Навіщо Росія витрачає стільки зусиль на бомбардування Києва: аналітика
Начальник авіації розповів, як Україна може завоювати перевагу в повітрі
Начальник авіації розповів, як Україна може завоювати перевагу в повітрі
Хвилина мовчання: згадаймо медикиню Катерину Ступницьку
Хвилина мовчання: згадаймо медикиню Катерину Ступницьку
Росія підсилює фланги Бахмута десантниками – ISW
Росія підсилює фланги Бахмута десантниками – ISW
Торік кіт Степан, тепер Мендель: ексречниця Зеленського отримала нагороду в Каннах
Торік кіт Степан, тепер Мендель: ексречниця Зеленського отримала нагороду в Каннах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Захід висловлює побоювання щодо амбіцій ГУР – The Times
75K
Путін нарешті відреагував на події у Бєлгороді
39K
Хвилина мовчання: згадаймо медикиню Катерину Ступницьку
38K
На Житомирщині прогриміли вибухи
31K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад п'ять годин
20K
Ердоган проти Киличдароглу: у Туреччині стали відомі перші результати виборів(оновлено)

Новини

Атака на Київ, США запобігли дефолту: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад п'ять годин
Сьогодні, 06:32
Опади будуть у деяких областях: прогноз погоди на 28 травня
Сьогодні, 04:58
28 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:32
Землетрус в Україні, «бавовна» в Росії: головне за ніч
Вчора, 07:32
Окупанти безуспішно атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту