Головна Світ Політика
search button user button menu button

Напередодні виборів у Польщі Росія готує провокації – Качинський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Напередодні виборів у Польщі Росія готує провокації – Качинський
Ярослав Качинський: «Це майже точно, що Росія здійснить провокації перед виборами в Польщі»
фото: gazetapolska.pl

Парламентські вибори в Польщі відбудуться восени цього року

Росіяни ймовірно готують провокації перед цьогорічними парламентськими виборами в Польщі. Про це заявив лідер правлячої партії «Право і Справедливість» (Ярослав Качинський в інтерв’ю виданню Gazeta Polska.

«Це майже точно, що Росія здійснить провокації перед виборами в Польщі», – заявив Качинський.

Він додав, що від польської опозиції також можна чекати провокацій, які потім зможе використати у своїх діях Росія.

До відома, президент Польщі нещодавно підписав закон про створення Державної комісії з розслідування російських впливів в Польщі в 2007-2022 роках і направив його на розгляд Конституційного суду. Прийняття цього закону викликало негативну реакцію в опозиційних колах Польщі, у Держдепартаменті США та Єврокомісії. Зокрема, у Вашингтоні і Брюсселі висловили застереження, що цей закон влада може використати для переслідування опозиції, зокрема недопущення до цьогорічних виборів окремих політиків від опозиції. Реагуючи на це представники польської влади запевнили, що цей закон не заборонятиме представникам опозиції брати участь у виборах.

Як відомо, парламентські вибори в Польщі відбудуться восени цього року, їх точна дата ще не визначена.

Також повідомлялося, що Польща закриває кордон для вантажівок із Росії та Білорусі

Теги: Польща вибори росія провокація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай замість російського газопроводу «Сила Сибіру» вирішив будувати спільний проект з Туркменістаном
Кинули Росію: Китай будує газопровід з Туркменістану замість газопроводу з РФ
26 травня, 15:33
Лінгвістична експертиза СБУ підтвердила факти незаконної діяльності фігуранта проти державної безпеки
Водій з Лаври, який заперечував існування України, отримав підозру
25 травня, 12:45
Після появи на фронті американських Himars з'ясувалося, що розосереджені системи ППО не здатні перехоплювати залп ракет Gmlrs
Стало відомо, які ракети не можуть перехоплювати російські системи ППО
23 травня, 16:36
Санкції проти РФ постійно розширюються
Японія вводить нові санкції проти Росії
20 травня, 10:45
Українська армія нині виборює право на майбутнє для всіх нас
Скільки Україна протримається без західної допомоги
13 травня, 12:18
Ексміністр Табачник активно сприяє російським загарбникам
Ексміністр освіти Табачник співпрацює з ФСБ та соратником Кадирова – СБУ
12 травня, 12:12
Черга на українсько-російському кордоні біля Новоазовська
На кордоні з РФ кілометрові черги: окупанти тікають з України (фото)
12 травня, 06:51
Диктатор скасував паради на 9 травня у багатьох містах РФ
Путін скликає засідання Радбезу після гучної заяви США
5 травня, 08:29
У Вербківській громаді – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – дві
Росія пояснила, навіщо вночі масовано била по Україні
1 травня, 14:45

Політика

Латвія обрала нового президента
Латвія обрала нового президента
Напередодні виборів у Польщі Росія готує провокації – Качинський
Напередодні виборів у Польщі Росія готує провокації – Качинський
Литва хоче притягнути до відповідальності російських пропагандистів
Литва хоче притягнути до відповідальності російських пропагандистів
Глава Єврокомісії закликала союзників надати Україні далекобійне озброєння
Глава Єврокомісії закликала союзників надати Україні далекобійне озброєння
ПАР готується змінити законодавство перед візитом Путіна
ПАР готується змінити законодавство перед візитом Путіна
Путін та Ердоган домовилися про зустріч
Путін та Ердоган домовилися про зустріч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Російські диверсанти намагалася прорватися в одну із областей України
21K
Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва: Результати ревізії Міноборони – це 3 тис. сторінок. Документ таємний
12K
Дрони атакували Москву і розбомбили… російську пропаганду
9680
Нова загроза Києву з боку Білорусі: що врятує столицю
8098
Легіон «Свобода Росії» вербує тисячі росіян для нападу на Москву – The Times
7851
31 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
29 травня, 03:47

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту