Напередодні виборів у Польщі Росія готує провокації – Качинський

Ярослав Качинський: «Це майже точно, що Росія здійснить провокації перед виборами в Польщі»

Парламентські вибори в Польщі відбудуться восени цього року

Росіяни ймовірно готують провокації перед цьогорічними парламентськими виборами в Польщі. Про це заявив лідер правлячої партії «Право і Справедливість» (Ярослав Качинський в інтерв’ю виданню Gazeta Polska.

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«Це майже точно, що Росія здійснить провокації перед виборами в Польщі», – заявив Качинський.

Він додав, що від польської опозиції також можна чекати провокацій, які потім зможе використати у своїх діях Росія.

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До відома, президент Польщі нещодавно підписав закон про створення Державної комісії з розслідування російських впливів в Польщі в 2007-2022 роках і направив його на розгляд Конституційного суду. Прийняття цього закону викликало негативну реакцію в опозиційних колах Польщі, у Держдепартаменті США та Єврокомісії. Зокрема, у Вашингтоні і Брюсселі висловили застереження, що цей закон влада може використати для переслідування опозиції, зокрема недопущення до цьогорічних виборів окремих політиків від опозиції. Реагуючи на це представники польської влади запевнили, що цей закон не заборонятиме представникам опозиції брати участь у виборах.

Як відомо, парламентські вибори в Польщі відбудуться восени цього року, їх точна дата ще не визначена.

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