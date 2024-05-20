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Замах на Фіцо: лікарі повідомили про стан прем'єр-міністра Словаччини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Замах на Фіцо: лікарі повідомили про стан прем'єр-міністра Словаччини
На прем'єра Словаччини Фіцо вчинено замах
фото з відкритих джерел

Питання про переведення прем'єра до іншого медичного закладу поки не розглядається

Стан прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який зазнав нападу 15 травня, клінічно покращується. Але він залишається під наглядом медичного персоналу Університетської лікарні ім. Ф. Д. Рузвельта в Банській Бистриці. Про це повідомляє aktuality.sk за підсумками заяви лікарні.

За останньою відомою інформацією, питання про переведення прем'єра до іншого медичного закладу поки не розглядається.

Лікарня Рузвельта в понеділок вранці зробила коротку заяву про поточний стан прем'єр-міністра Роберта Фіцо

«Після сьогоднішньої консультації стан пацієнта стабільний. Він клінічно покращується, спілкується, запальні показники повільно знижуються. Прем'єр-міністр залишається під нашим наглядом», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 травня нападник вистрілив у 59-річного Роберта Фіцо під час візиту глави словацького уряду до міста Гандлова, внаслідок чого прем'єр-міністр спочатку опинився у критичному стані, а через кілька годин був прооперований.

Також стало відомо, що письменнику Юраю Цинтулі, який стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо загрожує позбавлення волі на строк від 25 років до довічного ув'язнення. Поліція висунула обвинувачення нападнику в умисному вбивстві з помсти щодо особи, яку охороняють, на стадії замаху на вбивство. 

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що, ймовірно, письменник Юраю Цинтулі, який стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, мав спільників.

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Теги: Словаччина напад Фіцо

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