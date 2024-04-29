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Вбивство українців у Німеччині: з'явилися нові деталі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вбивство українців у Німеччині: з'явилися нові деталі (фото)
Люди приносять квіти та свічки до стихійного меморіалу, присвяченого загиблим українцям
фото: bild.de

Після вбивства українців у баварському місті Мурнау з'явився стихійний меморіал, присвячений жертвам-українцям

Вбиті в Німеччині українці були військовими та проходили реабілітацію. Наразі у слідства нема доказів, що злочин пов'язаний із війною Росії проти України. Про це пише видання Bild.

Як зазначається, після вбивства українців у баварському місті Мурнау з'явився стихійний меморіал, присвячений жертвам-українцям. Люди приносять туди квіти, прапори України та свічки.

В українському МЗС підтвердили, що жертвами стали українські військові 36 та 23 років. Обидва перебували в Баварії на «медичній реабілітації» після участі у військових діях.

Вбивство українців у Німеччині: з'явилися нові деталі (фото) фото 1

Підозрюваний у вбивстві – громадянин Росії. Слідчі вважають, що підозрюваний зарізав двох українців. Один із них помер одразу, другий – згодом у лікарні. Росіянина знайшли у його квартирі неподалік місця злочину. На ручці дверей виявили кров жертв.

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херрманн заявив, що слідство докладно з'ясовуватиме мотиви злочину. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив дипломатам уважно стежити за цим робити та підтримувати контакт із правоохоронцями з Німеччини.

За даними поліції, поки що немає доказів того, що вбивство пов'язане з російським вторгненням в Україну. Очевидно, всі троє чоловіків були знайомі до злочину. Однак ці обставини ще будуть додатково перевіряти.

«Якщо виявиться, що підґрунтям суперечки стала агресивна війна Росії проти України, яка порушує міжнародне право, це було б катастрофою для регіону», – заявив у неділю керівник парламентської групи «Вільні виборці» Флоріан Штрайбл, цитує Welt.

Нагадаємо, у Німеччині 57-річному росіянину, якого підозрюють у вбивстві двох українців у місті Мурнау, обрали запобіжний захід у вигляді арешту. 

За інформацією правоохоронців, підозрюваний постав перед слідчою суддею на вимогу прокуратури Мюнхена, яка веде цю справу. Вона видала ордер на арешт чоловіка за вбивство. Прокуратура та кримінальна поліція встановлюють передумови та мотиви злочину.

Раніше стало відомо, що вбиті були українськими військовослужбовцями, які проходили реабілітацію в місцевій клініці.

Нагадаємо, у Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельні ножові поранення двом українцям. Незабаром підозрюваного затримали, за даними поліції, це росіянин. Чому стався напад поки невідомо. Прокуратура розслідує подвійне вбивство.

Теги: поліція Німеччина вбивство слідство українці напад злочин прокуратура

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