На кандидата від партії Шольца напали невідомі особи під час агітації

Маттіаса Еке після нападу доправили в лікарню, де йому зробили операцію

Міністр внутрішніх справ Німеччини: «Ми переживаємо новий вимір антидемократичного насильства»

Кандидата від Соціал-демократичної партії Німеччини Маттіаса Еке на виборах до Європейського парламенту побили та серйозно травмували під час агітації у Дрездені. Про це повідомляє AP.

«Кандидат від лівоцентристської партії канцлера Олафа Шольца на виборах до Європейського парламенту був побитий та серйозно поранений під час агітації у місті на сході країни», – повідомили в партії Шольца сьогодні.

Маттіас Еке, кандидат від СДПН, зазнав нападу під час розклеювання агітаційних плакатів у Дрездені в п'ятницю ввечері, поінформували в партії.

Повідомляється, що його доставили до лікарні – він потребував хірургічного втручання. За даними поліції, 41-річного чоловіка побили ногами четверо чоловіків, і ця ж група, ймовірно, напала на представника Партії зелених за декілька хвилин по тому на тій же вулиці.

Це останній з декількох інцидентів, що підвищили напругу в Німеччині напередодні виборів. Соціал-демократи Шольца, або партія SPD, розпочали свою офіційну кампанію до виборів, призначених на 9 червня, мітингом минулого тижня у Гамбурзі.

Міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер, яка також є соціал-демократом, заявила, що якщо буде доведено, що напад на Еке був політично вмотивованим, це буде вважатися «серйозним наступом на демократію».

До слова, французький президент Емманюель Макрон зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом на «таємну вечерю» перед приїздом китайського лідера Сі Цзіньпіна до Франції.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється постачати крилаті ракети Taurus Україні. На думку президента Володимира Зеленського, причиною є ядерні погрози з боку Росії.