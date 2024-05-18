Замах на Фіцо: пропагандисти вигадали легенду про причетність української біженки

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував російський фейк про «український слід» у замаху на Фіцо

Фейкороби фантазують, ніби партнеркою нападника на словацького прем'єра була жінка з України

Російські пропагандити «розганяють» у мережі міф про те, що нібито українська біженка причетна до замаху на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Про це попередив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

Російські Telegram-канали поширюють неправдиві заяви, ніби біженка з України підштовхнула до замаху на словацького прем'єра свого чоловіка, 71-річного Юрая Цинтулу. За версією пропагандистів, жінка методично налаштовувала чоловіка на помсту через антиукраїнську риторику Фіцо. Spravdi закликає не вестися на цей фейк окупантів.

Керівник Нацполіції Словаччини Любомир Солак спростував чутки про те, що партнеркою нападника була жінка з України і він «радикалізувався внаслідок спілкування з нею».

«Така інформація не підтверджувалася, це фейк», – наголосив Солак.

Нагадаємо, у словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів біля місцевого Палацу культури, де відбувалося виїзне засідання уряду, коли прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми. Політик отримав поранення і після замаху перебуває у тяжкому стані.

Письменнику Юраю Цинтулі, який стріляв у Фіцо, загрожує позбавлення волі на строк від 25 років до довічного ув'язнення. Поліція висунула обвинувачення нападнику в умисному вбивстві з помсти щодо особи, яку охороняють, на стадії замаху на вбивство.

До слова, російська пропагандистка Маргарита Симоньян вже звинуватила Україну в замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

За версією низки ЗМІ, Юрай Цинтула може бути пов’язаний із проросійським воєнізованим угрупованням «Словацькі солдати».