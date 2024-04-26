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У Нігерії понад 100 в'язнів втекли на волю через те, що проливні дощі розмили стіни в'язниці

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Нігерії понад 100 в'язнів втекли на волю через те, що проливні дощі розмили стіни в'язниці
Робітники вже ремонтують частину зруйнованої тюремної огорожі, яка дозволила понад 100 ув'язненим втекти з в'язниці
фото: Reuters

Агенти служби безпеки шукали втікачів і наразі затримали 10 з них

Щонайменше 118 ув'язнених втекли на волю після того, як проливний дощ пошкодив стіни в'язниці поблизу нігерійської столиці, пише Reuters.

Злива, яка тривала кілька годин, зруйнувала частини установи середнього рівня безпеки, включно зі стінами по периметру та навколишніми будівлями, заявив речник тюремної служби Адаму Дуза.

Агенти служби безпеки шукають втікачів і наразі затримали 10 з них. Дуза запевнив громадськість, що влада контролює ситуацію.

«Громадськості також наказано стежити за втікачами та повідомляти про будь-які підозрілі рухи найближчій службі безпеки», – сказав речник.

Дуза не надав жодних подробиць щодо в'язнів-утікачів, але в як відомо, в минулому, у цій в'язниці перебували члени ісламістського повстанського угруповання «Боко Харам».

Багато в'язниць були побудовані ще в колоніальну епоху, тому наразі вони старі та слабкі, пояснив речник Дуза
Багато в'язниць були побудовані ще в колоніальну епоху, тому наразі вони старі та слабкі, пояснив речник Дуза
фото: REUTERS

Ця ситуація стала ще однією серйозною проблемою безпеки в Нігерії, де недостатнє фінансування та слабкі заходи безпеки у в'язницях створюють умови для втечі. За останні роки тисячі ув’язнених втекли через слабку інфраструктуру у в'язницях та атаки бойовиків на них. До прикладу, в липні 2022 року було звільнено близько 440 ув’язнених через напад «Ісламської держави» на в’язницю суворого режиму в столиці Абуджі.

Також у 2021 році на південному заході Нігерії озброєні бойовики напали на в’язницю. Внаслідок цього 575 ув’язнених втекли.

До слова, у Нігерії відкрили найбільший в Африці нафтопереробний завод Dangote, який має допомогти у подоланні хронічного дефіциту пального в країні.

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Теги: напад фінансування в'язниця влада

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