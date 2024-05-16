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Замах на Фіцо: стало відомо, який термін ув'язнення світить нападнику

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Замах на Фіцо: стало відомо, який термін ув'язнення світить нападнику
Письменник Юрай Цінтула 15 травня вчинив замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо
фото з відкритих джерел

Письменник Юраю Цинтулі, який стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо загрожує позбавлення волі на строк від 25 років до довічного ув'язнення. Поліція висунула обвинувачення нападнику в умисному вбивстві з помсти щодо особи, яку охороняють, на стадії замаху на вбивство.  Про це повідомляє Dennik N

Видання зазначає, що той факт, що стрілець діяв з помсти і проти конституційного чиновника, тобто особи, що охороняється, стане обтяжуючою обставиною, яка може визначити остаточне покарання за скоєне.

Чоловіка утримують у поліцейській камері Національного кримінального агентства в Нітрі.

Раніше Юрай Цінтула заявив, що не погоджується з політикою уряду, зокрема, у сфері свободи слова.

Нагадаємо, у словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів біля місцевого Палацу культури, де відбувалося виїзне засідання уряду, коли прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми. Фіцо отримав поранення і після замаху перебуває у тяжкому стані. Як заявив міністр оборони Роберт Каліняк на брифінгу, зараз Фіцо робили операцію, яка триває вже 3,5 години.

Раніше міністр праці Словаччини Ерік Томаш Міністр сказав, що операція триватиме довше, ніж очікувалося, оскільки куля зачепила кілька органів. Більш детальну інформацію Томаш не розкрив.

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Теги: Фіцо вбивство Словаччина

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