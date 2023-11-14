Столтенберг: не можна дозволити Путіну перемогти. Слід посилити підтримку України

Генсек НАТО наголосив, що Україна має зберегтися як суверенна незалежна держава в Європі, і підтримати її – в інтересах НАТО

Єнс Столтенберг «Ситуація на полі бою є важкою, і це робить навіть більш важливим продовження та нарощення нашої підтримки для України»

Ситуація на полі бою у боротьбі Україи проти російської агресії залишається важкою. Західним союзникам слід наростити підтримку України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у коментарі журналістам під час Ради міністрів ЄС у Брюсселі.

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«Я очікую, що під час зустрічі ми розглянемо ситуацію в Україні, де тривають інтенсивні бої. Ситуація на полі бою є важкою, і це робить навіть більш важливим продовження та нарощення нашої підтримки для України. Ми не можемо дозволити президенту Путіну перемогти», – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що Україна має зберегтися як суверенна незалежна держава в Європі, і підтримати її – в інтересах НАТО та європейських союзників.

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Столтенберг також зазначив, що війни є непередбачуваними за своєю природою, тож ніхто не може сказати, як і коли завершиться російська агресія проти України.

«Що ми можемо сказати - що в міру того, як імовірність неприйнятного переговорного результату зростає, ми маємо збільшувати допомогу, яку ми надаємо Україні. На цей час ми не бачимо жодного бажання з боку президента Путіна вести переговори навколо прийнятного рішення по Україні. Щоб досягти цього, треба переконати президента Путіна, що він не переможе на полі бою», – додав він.

Нагадаємо, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен пропонує приєднати Україну до Альянсу без окупованих територій.