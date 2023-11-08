Байден закликав Нетаньяху до паузи у війні з ХАМАС: названо причину

Нетаньяху заявив, що Ізраїль може втратити міжнародну підтримку операції, якщо бойові дії припиняться на три дні

Президент Сполучених Штатів Америки, Джо Байден закликав прем'єр-міністра Ізраїлю, Біньяміна Нетаньяху зробити триденну паузу у війні з ХАМАС, щоб визволити заручників. Про це повідомляє Axios.

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За словами неназваного американського чиновника, ХАМАС має визволити від 10 до 15 заручників та використати триденну паузу для перевірки особистостей усіх заручників та надання списку імен тих, кого він утримує.

Два офіційні представники Сполучених Штатів та Ізраїлю повідомили виданню, що Нетаньяху відповів на цей заклик від Байдена, стверджуючи, що він не довіряє намірам ХАМАСу і сумнівається, що вони готові піти на компроміс стосовно заручників.

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Прем'єр, за словами джерел видання, додав, що Ізраїль може втратити міжнародну підтримку операції, якщо бойові дії припиняться на три дні.

Такі побоювання Нетаньяху нібито пов'язані з тим, що під час гуманітарної паузи у війні 2014 року бойовики ХАМАС напали на групу ізраїльських солдатів, викрали одного з них та вбили ще кількох.

Ще один співрозмовник видання зазначив, що Нетаньяху не вважає, що звільнення кількох сотень заручників потребує великого проміжку часу.

Канцелярія ізраїльського прем'єра та Білий дім відмовилися підтверджувати виданню таку інформацію.

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Раніше повідомлялося, що лідер бойовиків угруповання ХАМАС Яхья Сінвар оточений в бункері у Секторі Гази.

Речник Збройних Сил Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі заявив, що за останні кілька годин наземні сили просунулись вглиб міста Гази. Він зазначив, що ЦАХАЛ убив кількох польових командирів ХАМАС під час нічних авіаударів і операцій, що «суттєво шкодить здатності ХАМАСу здійснювати контратаки».

Нагадаємо, президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили можливість «гуманітарних пауз» у війні між Ізраїлем і ХАМАСом.

Як повідомлялося, що армія Ізраїлю готова до продовження бойових дій у зимовий період, і вже почала масштабний процес оснащення своїх військ на всіх кордонах спеціальним зимовим спорядженням.