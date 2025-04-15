У Кремлі розкритикували заяву Каллас щодо параду 9 травня у Москві

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві

У Кремлі розкритикували застереження глави дипломатії Євросоюзу Каї Каллас щодо країн, які бажають узяти участь у заходах 9 травня в Москві. Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков, повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

«Що стосується згаданої вами пані Каллас, то ми звертаємо увагу на її досить жорсткі заяви. Ми не вважаємо їх правильними. Не нам давати оцінку цим загрозам, – сказав він. – Оцінку цим загрозам потрібно давати тим суверенним державам, яким вона загрожує. Як нам видається, у Європі є держави, які не сприймають такої риторики».

Також Пєсков додав, що в Москві будуть раді всім охочим узяти участь у святкових заходах.

«Ми будемо раді бачити в Москві всіх, хто готовий розділити з нами гордість і радість цього дня, які, як ми вважаємо, мають бути важливими для всіх народів Європи і світу, – сказав він. – Це необхідно для майбутнього всього світу і особливо Європи».

Відомо, що глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

«Те, що також було дуже чітко обговорено та сказано різними державами-членами, так це те, що будь-яка участь у парадах чи святкуваннях 9 травня в Москві буде сприйнято серйозно європейською стороною, враховуючи, що Росія справді веде повномасштабну війну в Європі», - заявила Каллас.

За її словами, ЄС не хоче, щоб будь-який потенційний член блоку приєднався до святкування 9 травня в Москві.

Як повідомляє Politico з посиланням на російські ЗМІ, Путін запросив на святкування 9 травня лідерів Китаю, Індії, Бразилії, а також Словаччини та Сербії.

Нагадаємо, Головний дипломат Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що ЄС знайшов можливість забезпечити до двох третин від двох мільйонів артилерійських снарядів, про які просив президент України Володимир Зеленський у березні.