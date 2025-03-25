Експосол у США: У «мирному плані» Трампа є дуже тривожні для України речі

Олег Шамшур назвав інструменти, якими Трамп може натиснути на Путіна

Після розмов президента США Дональда Трампа з очільником РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським було оголошено про погодження сторін щодо 30-денного припинення вогню. Але натомість Росія лише посилила масовані обстріли української інфраструктури. Які важелі впливу на державу-агресора насправді є у Штатів і які тривожні для України речі є у «мирному плані» Трампа, розповів колишній посол України у Франції і США Олег Шамшур у інтерв’ю «Главкому».

Ключовим наразі є не питання перемир'я, а питання про основні компоненти «мирного плану» Трампа, наголосив ексдипломат: «З того, про що ми знаємо, можна зробити висновок, що у ньому є дуже тривожні для України речі. Зараз потрібно зупинити Путіна, перехопити у нього військово-політичну ініціативу. Бо без цього він і надалі намагатиметься диктувати свої умови під час перемовин».

Як пояснив Олег Шамшур, санкції США та ЄС не впливають на Росію достатньо, тому що у законодавчих і виконавчих актах, через які ці санкції реалізуються, є певні лакуни, й вони дозволяють обходити запровадженні обмеження, зменшуючи їхню ефективність. До того ж Росії допомагають з обходом санкцій Китай, Туреччина та ще низка країн. «Усі ці речі потрібно усунути, – наголосив Шамшур. – Санкції також можуть і мають бути посилені, зокрема, в сфері енергетики і фінансів».

Водночас Олег Шамшур нагадав, що президент США Дональд Трамп вже доручив міністру фінансів проробити можливість послаблення санкцій. А якраз напередодні телефонної розмови Трампа з Путіним була заява Міністерства юстиції США про те, що Штати виходять з міжнародної групи, яка займається збором доказів щодо військових злочинів РФ.

«Це свідчить, що Трамп намагається радикально змінити парадигму пошуку шляхів припинення війни в Україні у несприятливому для Україні напрямку», – зазначив Щамшур. І підсумував, що ключовим важелем впливу США на Кремль залишається продовження військової допомоги Україні, – хоча, попри всі запевнення, що вона надаватиметься і далі, з цим теж можуть виникнути проблеми.

Нагадаємо, 19 березня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп тоді заявив, що це була «дуже добра» розмова і що він поінформував Зеленського про деталі своєї розмови з очільником РФ Путіним. Зауважимо, що розмова Трампа з Путіним відбулась днем раніше, 18 березня.

Також «Главком» повідомляв, що президент США обурюється недотриманням РФ угоди про припинення вогню. Держава-агресор продовжує атакувати Україну ракетами та безпілотниками.