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Росія дає іпотеку на житло в українських містах, які контролює Київ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія дає іпотеку на житло в українських містах, які контролює Київ
Влада РФ пропонує іпотеку на купівлю житла в українському Краматорську
фото: Вільне радіо

Купити житло можна буде з 1 квітня

До списку міст, де росіяни можуть купити вторинне житло за сімейною іпотекою, потрапили населені пункти, які контролює Україна. До переліку ввійшли Краматорськ, Слов'янськ, Добропілля, Дружківка та Херсон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на оператора пільгової програми «Дом.РФ».

Купити житло можна буде з 1 квітня в понад 900 містах, де на початок 2025 року будувалося два і менше багатоквартирних будинків. До списку потрапили міста практично з усіх регіонів РФ, крім столичних.

Сімейну іпотеку на вторинне житло також можна буде оформити у восьми містах Курської області (у Суджі, Рильську, Курчатові), у восьми містах окупованого Криму (Бахчисараї, Джанкої).

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій оновило перелік територій, на яких тривають бойові дії, а також тимчасово окупованих Росією. Документ містить перелік територій, які класифікуються за рівнем безпекової ситуації та станом контролю з боку української влади.

Оновлений перелік має важливе значення для визначення статусу громадян, які постраждали від бойових дій, регулювання соціальних виплат, надання державної допомоги, організації гуманітарної підтримки та подальшого відновлення інфраструктури. Відповідно до цього переліку ухвалюватимуться рішення щодо безпеки цивільного населення, евакуації, а також доступу до адміністративних послуг.

Як повідомлялося, Російська Федерація продовжує здійснювати злочини проти українських дітей, утримуючи під своїм контролем до 1,6 млн неповнолітніх – депортованих або тих, хто проживає на окупованих територіях.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість офіційного визнання Криму частиною Росії у рамках угоди про завершення війни в Україні.

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Теги: житло росіяни росія окуповані території Херсон Донеччина

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