Парад диктатора Путіна. Які країни приїдуть до Росії 9 травня (список)
Торік у гості до Путіна приїхали президенти дев'ятьох країн
У Росії 9 травня святкуватимуть День перемоги у Другій світовій війні, яку росіяни називають Великою вітчизняною. Його відзначатимуть як завжди – військовим парадом.
На цей час відомо, що у Москву приїдуть деякі лідери іноземних країн. Зокрема, таке бажання висловили глава Китаю Сі Цзіньпін та премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.
«Главком» підготував список політиків, які розділять з російським диктатором святкування Дня перемоги.
Хто приїде в Москву на 9 травня 2025 року
- Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо,
- Президент Сербії Александр Вучич,
- Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва,
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв,
- Президент Палестини Махмуд Аббас,
- Голова Китаю Сі Цзіньпін,
- Прем'єр Індії Нарендра Моді,
- Самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко,
- Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян,
- Президент Таджикистану Емомалі Рахмон,
- Президент Куби Мігель Діас-Канель.
Також виконувач обов'язків посла Ізраїлю в Москві Олександр Бен Цві заявляв, що Ізраїль ніколи не відмовиться від святкування 9 травня, а країна буде присутньою на параді в Москві.
Раніше французький журнал Le Point з посиланням на неназвані джерела повідомив, що президент США Дональд Трамп може бути присутнім на параді в Москві. Видання припустило, що Трамп у Москві зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак інформацію спростував сам президент США.
Як відомо, з 2011 року на честь 9 травня в Росії та закордоном проводять ходу «Безсмертний полк», яку започаткували троє російських журналістів у Томську. До нього долучаються нащадки радянських солдатів та прихильники російської дати.
Нагадаємо, 8 травня в Україні та світі відзначаються День пам'яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. У нас в країні ця дата встановлена указом президента від 24 березня 2015 року. Метою святкування є гідне вшанування подвигу українського народу, його видатного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні і висловлення поваги всім борцям проти нацизму. Символом цього дня став червоний мак.
З 2024 року Україна відзначає 9 травня День Європи. Дата 9 травня як День перемоги також не святкується у балтійських країнах – Естонії, Латвії та Литві.
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