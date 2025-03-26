Парад диктатора Путіна. Які країни приїдуть до Росії 9 травня (список)

Торік у гості до Путіна приїхали президенти дев'ятьох країн

У Росії 9 травня святкуватимуть День перемоги у Другій світовій війні, яку росіяни називають Великою вітчизняною. Його відзначатимуть як завжди – військовим парадом.

На цей час відомо, що у Москву приїдуть деякі лідери іноземних країн. Зокрема, таке бажання висловили глава Китаю Сі Цзіньпін та премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

«Главком» підготував список політиків, які розділять з російським диктатором святкування Дня перемоги.

Хто приїде в Москву на 9 травня 2025 року

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо,

Президент Сербії Александр Вучич,

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва,

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв,

Президент Палестини Махмуд Аббас,

Голова Китаю Сі Цзіньпін,

Прем'єр Індії Нарендра Моді,

Самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко,

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян,

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон,

Президент Куби Мігель Діас-Канель.

Також виконувач обов'язків посла Ізраїлю в Москві Олександр Бен Цві заявляв, що Ізраїль ніколи не відмовиться від святкування 9 травня, а країна буде присутньою на параді в Москві.

Раніше французький журнал Le Point з посиланням на неназвані джерела повідомив, що президент США Дональд Трамп може бути присутнім на параді в Москві. Видання припустило, що Трамп у Москві зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак інформацію спростував сам президент США.

Як відомо, з 2011 року на честь 9 травня в Росії та закордоном проводять ходу «Безсмертний полк», яку започаткували троє російських журналістів у Томську. До нього долучаються нащадки радянських солдатів та прихильники російської дати.

Нагадаємо, 8 травня в Україні та світі відзначаються День пам'яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. У нас в країні ця дата встановлена указом президента від 24 березня 2015 року. Метою святкування є гідне вшанування подвигу українського народу, його видатного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні і висловлення поваги всім борцям проти нацизму. Символом цього дня став червоний мак.

З 2024 року Україна відзначає 9 травня День Європи. Дата 9 травня як День перемоги також не святкується у балтійських країнах – Естонії, Латвії та Литві.