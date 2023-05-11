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Зберегти міста та людей: Кремль зробив цинічну заяву про мету війни в Україні

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Зберегти міста та людей: Кремль зробив цинічну заяву про мету війни в Україні
Напередодні чрез ворожий ракетний удар в Умані на Черкащині загинули 23 людини, шість із них – діти
фото: 18000

Підданий Путіна цинічно намагався виправдати поразки на фронті

У Кремлі продовжують заперечувати ведення війни проти України і заявляють, що, проводячи «спецоперацію», намагаються зберегти українські міста та людські життя. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, передає пропагандистська агенція «ТАСС».

Підданий Путіна цинічно намагався виправдати поразки на фронті.

«І ви скажете, чому росіяни так повільно діють? Тому що росіяни не ведуть війну. Ми не ведемо війну. Вести війну – це зовсім інша справа, це повне знищення інфраструктури, це повне знищення міст. Ми цього не робимо», – сказав представник Кремля в інтерв’ю телеканалу ATV (Республіка Сербська).

«Ми намагаємось зберігати інфраструктуру і ми намагаємось зберігати людські життя», – додав Пєсков.

Напередодні окупанти завдали по Україні масованого ракетного удару в ніч проти 28 квітня: унаслідок атаки російська ракета влучила у багатоповерхівку в місті Умань на Черкащині. Повністю знищено під’їзд – 27 квартир, у яких проживали люди. Через ворожий ракетний удар загинули 23 людини, шість із них – діти, ще дві жінки вважаються безвісти зниклими. 

Нагадаємо, що в Умані попрощалися зі вбитими Росією дітьми (відео).

Шестирічний Михайлик не стримав сліз під час панахиди за його 11-річною сестрою Софією та 17-річним братом Кирилом, які загинули під час ворожого ракетного удару по багатоповерхівці – хлопчик плаче під час похорону сестри й брата, які загинули в Умані: щемливе фото. Сім‘я – переселенці з Луганщини ще з 2014 року. Переїхали на Черкащину, рятуючись від російської агресії в їхній рідній області. Батьки з молодшим сином були в іншій кімнаті квартири і їм вдалося врятуватися.

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Теги: Дмитро Пєсков росія війна

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