Зберегти міста та людей: Кремль зробив цинічну заяву про мету війни в Україні

Підданий Путіна цинічно намагався виправдати поразки на фронті

У Кремлі продовжують заперечувати ведення війни проти України і заявляють, що, проводячи «спецоперацію», намагаються зберегти українські міста та людські життя. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, передає пропагандистська агенція «ТАСС».

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Підданий Путіна цинічно намагався виправдати поразки на фронті.

«І ви скажете, чому росіяни так повільно діють? Тому що росіяни не ведуть війну. Ми не ведемо війну. Вести війну – це зовсім інша справа, це повне знищення інфраструктури, це повне знищення міст. Ми цього не робимо», – сказав представник Кремля в інтерв’ю телеканалу ATV (Республіка Сербська).

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«Ми намагаємось зберігати інфраструктуру і ми намагаємось зберігати людські життя», – додав Пєсков.

Напередодні окупанти завдали по Україні масованого ракетного удару в ніч проти 28 квітня: унаслідок атаки російська ракета влучила у багатоповерхівку в місті Умань на Черкащині. Повністю знищено під’їзд – 27 квартир, у яких проживали люди. Через ворожий ракетний удар загинули 23 людини, шість із них – діти, ще дві жінки вважаються безвісти зниклими.

Нагадаємо, що в Умані попрощалися зі вбитими Росією дітьми (відео).

Шестирічний Михайлик не стримав сліз під час панахиди за його 11-річною сестрою Софією та 17-річним братом Кирилом, які загинули під час ворожого ракетного удару по багатоповерхівці – хлопчик плаче під час похорону сестри й брата, які загинули в Умані: щемливе фото. Сім‘я – переселенці з Луганщини ще з 2014 року. Переїхали на Черкащину, рятуючись від російської агресії в їхній рідній області. Батьки з молодшим сином були в іншій кімнаті квартири і їм вдалося врятуватися.