«Росія нам не друг». Керівник апарату Орбана заявив про підтримку України

«Росія може стати другом Угорщини, якщо поважатиме міжнародне право»

В уряді прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана раптово заявили про підтримку України. У Будапешті стверджуються, що Росія – не друг для Угорщини. Про це заявив керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуляш, передає 24.hu.

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Гуляш наголосив, що Угорщина підтримує Україну. А Росія може стати другом Угорщини, якщо поважатиме міжнародне право.

«Ми серед тих, хто підтримує Україну. Росія – наш партнер, а не друг, Америка – наш союзник, а наші союзники – наші друзі, сказав він. Для того, щоб Росія була нашим другом, необхідно поважати міжнародне право», – підкреслив він.

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Також помічник прем'єра Угорщини також прокоментував заяву Орбана про те, що України «не існує» у фінансовому плані. За словами Гуляша, це цілком нормально, що економіці України потрібна підтримка, щоб функціонувати під час широкомасштабної війни з Росією.

Нагадаємо, що недавно Росія зарахувала Угорщину до списку так званих «недружніх» країн через підтримку санкцій ЄС. Попри це, глава МЗС Угорщини Петер Мійярто відвідав Москву, де домовлявся про транзит нафти та газу.

Раніше повідомлялося, що угорська політична партія «Фідес», яку очолює президент країни Віктор Орбан, не підтримала резолюцію про арешт російського диктатора Володимира Путіна у межах виданого Міжнародним кримінальним судом ордера.