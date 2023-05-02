Впізнав дружину та сина по залишках одягу: рідні розповіли про загиблих в Умані

Серед жертв російської агресії молода жінка з маленьким сином, а також сімʼя: дівчинка з татом, мачухою та бабусею, також загинула

Цими днями рідні попрощалися з жертвами Уманської трагедії. На світанку 28 квітня російська ракета влучила в багатоповерховий будинок на вулиці Комарова, 25. Сильний вибух і вогонь знищили цілий під'їзд панельної багатоповерхівки, поховавши під уламками 23 мешканців, шестеро з яких діти. Ще десятки мешканців втратили дах над головою та залишилися ні з чим. Детальніше про загиблих дізнався Obozrevatel.

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Хотіли поїхати до села, але затрималися

28 квітня російська ракета вбила 8-річну Уляну Тройчук. Разом із нею загинув її 34-річний тато Роман та мачуха Антоніна, а також бабуся 59-річна Валентина Тройчук.

Батьки Уляни розлучилися, мама живе у селі, а батько з цивільною дружиною жили на четвертому поверсі цієї багатоповерхівки.

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Уляна часто була у батька вдома, оскільки ходила до школи поряд фото з відкритих джерел

За словами тітки загиблої дівчинки Оксани, Уляна часто була у батька вдома, оскільки ходила до школи поряд. А потім її забирала мати.

Проте тієї ночі Уляна залишилася у квартирі батька.

«Напередодні, 27 квітня, родина мала виїхати в село, але чомусь затрималися. Подумали, що переночують у квартирі, а вже вранці у п'ятницю поїдуть. Але, на жаль, усі вони загинули», – розповів староста села Аполянка Черкаської області Ігор Лелека.

Поховали дівчинку в Аполянці, де живуть її бабуся та дідусь по маминій лінії. Саме вони рано-вранці, дізнавшись про трагедію, приїхали у двір багатоповерхівки, сподіваючись, що їхня онука жива. «Коли вони побачили, що сталося, то зрозуміли, що онука загинула. Там ще ходили психологи, заспокоювали, казали, що надія є. Але батьки все й так зрозуміли», – сказала тітка Оксана.

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На одному з відео якраз зняли бабусю і дідуся дівчинки на місці трагедії, які плачуть обійнявшись.

Рідні загиблої дівчинки фото: скрін із відео з соцмереж

«Вона була дуже добра, скромна і мила дівчинка. Вона ніколи нічого для себе не просила. Пам'ятаю, підемо в магазин, питаю: «Уле, яку смакоту тобі купити?» А вона відповідає, що їй нічого не треба. У кращому разі скаже: «Ну що купиш, те й буде», – поділилася родичка дівчинки.

В Уляни було красиве довге волосся, вона любила, коли їй заплітали косички, подобалися заколки. А ще вона мріяла стати моделлю, тож часто перед дзеркалом щось приміряла.

Загиблий батько дівчинки Роман Тройчук раніше був військовим, рік служив в АТО добровольцем. А потім повернувся до мирного життя, був різноробом. «Він був дуже хорошою людиною, завжди посміхався, при зустрічі спілкувався. Дуже шкода», – розповіла його знайома дитинства Світлана.

Романа та бабусю Улі Валентину Тройчук поховали у їхньому рідному селі Гродзеве Черкаської області.

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Мама із сином загинули під уламками

Одними з останніх з-під обгорілих завалів будинку дістали тіла 28-річної Олени Одайської та її маленького синочка Вані, якому було лише 1 рік та 5 місяців. Чоловіка Олени Романа Одайського тієї ночі не було вдома: він працює на зерновозі та поїхав до Миколаєва, відвозив зерно.

Олена з маленьким сином фото з відкритих джерел

«Він саме повертався назад, коли все це сталося. Приїхав, побачив увесь цей жах. Олену та Ваню дістали пізніше. Вони жили на четвертому поверсі, ракета влучила у верхні поверхи, все впало вниз, ще й горіло ракетне паливо. Рома впізнав своїх по залишках одягу. У нас ще була надія, я вранці набирав номер телефону Олени, сподівався почути її голос, але вона не відповіла», – розповів хрещений загиблої молодої мами Іван.

Олену із сином поховали в рідному селі Городецьке Паланської громади Черкаської області, поряд із могилою батька жінки, який помер у січні 2021 року.

У дівчини, крім чоловіка, залишилися мама і старша сестра. Олена у шкільні роки захоплювалася спортом, ходила на танці, а потім вступила до Уманського кооперативного коледжу на факультет готельно-ресторанного бізнесу. Після закінчення навчання працювала у магазині, їздила на заробітки до Європи.

Загибла жінка зі своїм чоловіком, який у момент обстрілу був на роботі фото з відкритих джерел

«Олена росла дуже доброю, чуйною, слухняною. Її мама працює в нас у дитячому садку помічницею вихователя, батько був сторожем в училищі. Дочки завжди допомагали батькам по господарству, Олена ніколи не цуралася важкої роботи. У них було господарство, худоба, за якою доводилося доглядати. Після закінчення училища вона їздила на заробітки до Чехії. Сама невеликого зросту, худенька, важко працювала, щоб заробити на краще життя», – зауважив хрещений.

Він додає: «Це просто варварство – вбивати мирних людей. Росіяни не можуть перемогти нас на полі бою, тому мстять, запускаючи ракети по мирних містах. Це країна – терорист. Дитина з мамою ще спали і дивилися сни, за вікном ось-ось мав настати світанок, коли прилетіла ракета і пролунав вибух. Ваня з Оленою пішли дорогою небесною до раю. Але настане день, і ми помстимося за них», – сказав хрещений загиблої жінки.

Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети. Унаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Умані загинули 23 людини: 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих – шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та три дівчинки (8, 11 та 14 років). З-під завалів врятували 17 людей.