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В Умані прощаються із вбитими Росією дітьми (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Умані прощаються із вбитими Росією дітьми (відео)
Через ракетний обстріл Умані загинули шестеро дітей
фото: t.me/u_now

Хоронять брата та сестричку, чия родина, рятуючись від війни, переїхала до Умані з Луганщини

В Умані Черкаської області у неділю, 30 квітня, прощаються із загиблими через ракетний удар Росії по багатоповерхівці дітьми. Про це повідомляє спільнота «Їх вбила Росія».

Із братом та сестрою в Умані прощаються у храмі Пресвятої Богородиці «Скоропослушниця». Туди принесли дві труни із тілами загиблих дітей.

11-річна Софія Шульга навчалась в 6 класі Уманської гімназії №5. Її 17-річний брат Кирило Писарєв навчався в 11 класі Уманського ліцею №1. Родина Кирила родом з Луганської області. Вони намагались втекти від війни, проте російська ракета вбила підлітка в Умані. У нього залишились батьки та молодший брат.

Також 30 квітня у селі Аполянка Черкаської області прощаються з 8-річною Уляною Тройчук. Вона загинула разом з татом, його дружиною та бабусею.

1,5-річний Іван Одайський загинув з мамою 28-річною Альоною Одайською. Прощання з ними відбудеться 1 травня. в селі Городецьке.

16-річний Олексій Лисак та його 10-річна сестричка Аліна загинули з мамою Ірою, бабусею та тіткою.

В Умані прощаються із вбитими Росією дітьми (відео) фото 1

Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети. У результаті ракетного удару по Дніпру загинули дві людини

Також внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Умані загинули 23 людини: 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих – шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та три дівчинки (8, 11 та 14 років). З-під завалів врятували 17 людей.

У районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет і два дрони. 

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