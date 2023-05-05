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Британська розвідка оцінила наслідки «рейкової війни»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британська розвідка оцінила наслідки «рейкової війни»
1 травня у Брянській області перевернулися 7-8 вагонів
фото: скрін із відео

Росія не зможе захистити себе від подальших диверсій 

Підриви поїздів у прикордонних з Україною областях РФ призводять до короткострокових затримок постачання російської армії. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що нещодавній сплеск залізничних аварій у російських районах, що межують з Україною, був викликаний підривами, здійсненими невідомими суб'єктами.

У розвідці Великої Британії вважають, що такі аварії призвели до короткострокових локальних збоїв у роботі російських військових залізничних перевезень.

«Хоча бригади залізничних військ РФ здатні швидко відновлювати шляхи, ці інциденти посилять тиск на внутрішні сили безпеки Росії, які, швидше за все, не зможуть повністю захистити великі та вразливі залізничні мережі Росії від нападу», – йдеться в повідомленні.

Британська розвідка оцінила наслідки «рейкової війни» фото 1

Нагадаємо, 1 травня у Брянській області Росії зійшов з рейок потяг. Попередньо це сталося також через підрив залізниці. Тоді перевернулися 7-8 вагонів.

2 травня у Брянській області знову хтось підірвав залізницю. Окупанти заявляють, що вибухівку було закладено у кількох місцях на залізничному полотні.

Теги: росія залізниця партизани

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