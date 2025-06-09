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Рютте спрогнозував, скільки часу знадобиться Росії, аби напасти на НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Рютте спрогнозував, скільки часу знадобиться Росії, аби напасти на НАТО
Рютте визнав, що припинення вогню в Україні дозволить РФ накопичувати зброю
скріншот з відео

За словами генсека альянсу, за три місяці Росія виробляє стільки зброї, скільки НАТО за рік

Російська Федерація продовжує нарощувати озброєння. Для того, аби підготуватися до нападу на НАТО, їй знадобиться до пʼяти років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Як зазначив генсек альянсу, росіяни відновлюють свої збройні сили за допомогою китайських технологій, виробляючи зброю швидше, ніж очікувалося. Рютте наголосив, що за три місяці країна виробляє стільки, скільки НАТО за рік. Тільки цього року російська оборонна промисловість випустить 1,5 тис. танків, 3 тис. бронетранспортерів і 200 ракет «Іскандер».

За словами Рютте, фактично всі країни НАТО перебувають на «східному фланзі». «Нове покоління російських ракет летить зі швидкістю, що у багато разів перевищує швидкість звуку. Відстань між європейськими столицями становить лише кілька хвилин. Більше немає сходу і заходу. Є тільки НАТО», – пояснив він.

Нагадаємо, газета The Telegraph писала, що Москва готується до майбутнього зіткнення з НАТО, інтенсивно збільшуючи чисельність армії та модернізуючи військові об’єкти після завершення війни в Україні.

Як повідомлялося, міністр оборони США Піт Гегсет упевнений, що країнам НАТО вдасться домовитися взяти на себе зобов'язання наростити витрати на оборону до 5% ВВП до саміту альянсу в Гаазі. Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що міністри оборони «узгодять амбітний новий набір цілей щодо можливостей, щоб забезпечити безпеку нашого мільярда людей, зберігаючи сильну систему стримування та оборони».

Саміт НАТО відбудеться 24-25 червня на майданчику World Forum у Гаазі. Це перший за всю історію альянсу випадок, коли Нідерланди приймають такий саміт. Очікується участь понад шести тисяч делегатів і двох тисяч журналістів з 32 країн-членів НАТО та партнерів.

Також Північноатлантичний альянс просить європейські країни-члени посилити можливості наземної протиповітряної оборони впʼятеро, аби заповнити прогалину у відповідь на загрозу російської агресії.

До слова, Велика Британія збудує 12 ударних атомних підводних човнів у рамках програми Aukus, щоб «дати відсіч російській агресії». Флот буде розширено за рахунок підводних човнів типу Ssn-Aukus з ядерною установкою та звичайним озброєнням. Вони будуть розроблені в рамках Aukus – військового альянсу Австралії, Великої Британії та США. 

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Теги: НАТО Марк Рютте озброєння

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