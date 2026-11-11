Зеленський зустрівся з королем Данії

Зеленський розповів королю Данії про посилення російських ударів по критичній інфраструктурі України

Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в короля Данії Фредеріка X. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Дякую королю Данії Фредеріку Х за аудієнцію. Були також присутні його королівська високість кронпринц Данії Крістіан і прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен», – йдеться у повідомленні.

Зеленський розповів королю Данії про посилення російських ударів по критичній інфраструктурі України, зокрема енергетичних об’єктах, від яких залежить нормальне життя українців.

«Обговорили й співпрацю в захисті життів та питаннях безпеки загалом, підтримку та реабілітацію поранених українських воїнів, наших ветеранів. Данія вже допомагає в усіх цих напрямах, і ми розраховуємо на продовження спільних зусиль. Цінуємо підтримку його величності, данського уряду та людей Данії. Вдячні за всю допомогу», – підсумував глава України.

Нагадаємо, 10 листопада президент України Володимир Зеленський прибув із командою до Данії. У межах візиту він проведе зустрічі з керівництвом країни, данськими парламентарями та представниками оборонної промисловості. Також заплановані переговори з прем'єр-міністрами п'яти північноєвропейських держав.