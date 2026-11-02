Україна та Туреччина обговорили співпрацю у космічній сфері

Зеленський розповів про плани України й Туреччини у сфері супутникових технологій

Зеленський пояснив, чому реалізація таких проєктів є складним завданням і яке значення вони мають для безпеки обох держав

Президент України Володимир Зеленський повідомив про можливість започаткування спільних технологічних проєктів із Туреччиною, зокрема у сфері супутникових систем. За його словами, відповідне питання вже обговорювали під час переговорів із турецькою стороною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю глави держави телеканалу CNN Türk.

Під час розмови з журналістами український президент прокоментував результати свого візиту до Туреччини та офіційних зустрічей із представниками турецької влади. Однією з тем стало можливе розширення двостороннього співробітництва у сфері високих технологій.

Зокрема, журналісти поцікавилися, чи розглядають Київ та Анкара можливість спільного виробництва або розробки технологій, включно із супутниковими системами.

Зеленський підтвердив, що відповідні перспективи вже стали предметом переговорів між двома державами. Водночас він звернув увагу на складність реалізації таких ініціатив.

«Ми працюватимемо і в цій сфері. Це питання також обговорили й розглянули. Погодьтеся, це непроста справа», – відповів президент.

Глава держави наголосив, що розвиток власних технологічних можливостей має важливе значення для забезпечення національної безпеки. За його словами, це питання актуальне як для України, так і для Туреччини.

«Для обох держав безпека має велике значення. Без власних розробок, без власних технологій, зокрема й у космічній сфері, нам складно рухатися вперед», – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 1 листопада президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Однією з тем переговорів стали дипломатичні зусилля, спрямовані на завершення російсько-української війни.

За підсумками зустрічі український лідер повідомив, що Київ готується до дипломатичних переговорів у тристоронньому форматі, які можуть відбутися в першій половині листопада.