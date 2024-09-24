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Підрозділи ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод на Харківщині (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Підрозділи ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод на Харківщині (відео)
Росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську «фортецю», зазначили в ГУР
фото: скріншот з відео

Територію агрегатного заводу наразі передано під контроль ЗСУ

Підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«У вівторок, 24 вересня, о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції. Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: «Стугна», «Парагон», «Юнгер», БДК, «Терор»», – йдеться у повідомленні.

«Росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську «фортецю», задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (Кубінка, Москва)», – зазначили в ГУР.

Розвідка додала, що територію агрегатного заводу передано під контроль ЗСУ після зачистки 30 будівель об'єкта.

Нагадаємо, що російські загарбники підтягують на Харківський напрямок бронетехніку, що може свідчити про підготовку до наступу. 

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Теги: Харків війна росія Харківщина окупанти Україна ЗСУ окупація

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