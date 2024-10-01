У Португалії художник по піску створив уже сьому роботу, присвячену Україні (фото)

Своєю роботою митець хотів подякувати тим, хто захищає нашу свободу, а також розповісти про волю як унікальну силу українців

Португальський художник по піску Вітор Рапозо з нагоди Дня захисників і захисниць України створив роботу на узбережжі. Як повідомило сьогодні, 1 жовтня, Міністерство закордонних справ України, це вже сьомий твір Вітора на пляжах Алгарве, присвячений Україні.

3 фото На весь екран



Це уже сьомий твір Вітора Рапозо, присвячений Україні фото: МЗС України, Facebook

Зазначається, що таким чином митець хотів подякувати тим, хто захищає нашу свободу, а також розповісти про волю як унікальну силу українців.

Португальський художник на піску Вітор Рапозо створив роботу з нагоди Дня захисників і захисниць України. фото: МЗС України/Instagram

«Наша філософія та здатність робити неможливе можливим завдяки волі не лише розповідає світові більше про нас, українців. Такий стиль життя має потенціал стати популярним серед мільйонів іноземців як мотивація долати труднощі та йти вперед. Дякуємо Португалії та португальцям за підтримку України», – додали в МЗС.

Нагадаємо, у 2023 році за ініціативи президента Володимира Зеленського Україна вперше відзначила День захисників і захисниць у нову дату – 1 жовтня. Це пов’язано з переходом з 1 вересня 2023 року на новий церковний календар та зміщенням на 13 днів назад усіх церковних свят. Оскільки захисників і захисниць України вшановували на Покрову, 14 жовтня, то відзначення цього дня також змінилося.

1 жовтня, у День захисників і захисниць України, відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання. У рамках заходів на державному рівні загальнонаціональна хвилина мовчання відбулася о 9:00 на Хрещатику та Майдані Незалежності.

Також о 9:00 ранку у День захисників і захисниць, у Києві зупинився рух авто та пішоходів, люди зупинилися, щоб вшанувати памʼять загиблих Героїв. Водії виходили зі своїх автівок та співали гімн разом із пішоходами. Уздовж вулиці Хрещатик стояли родичі та близькі загиблих захисників та захисниць із їхніми портретами.