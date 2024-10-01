Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Португалії художник по піску створив уже сьому роботу, присвячену Україні (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Португалії художник по піску створив уже сьому роботу, присвячену Україні (фото)
Це уже сьомий твір Вітора Рапозо, присвячений Україні
фото: Міністерство закордонних справ України, Facebook

Своєю роботою митець хотів подякувати тим, хто захищає нашу свободу, а також розповісти про волю як унікальну силу українців

Португальський художник по піску Вітор Рапозо з нагоди Дня захисників і захисниць України створив роботу на узбережжі. Як повідомило сьогодні, 1 жовтня, Міністерство закордонних справ України, це вже сьомий твір Вітора на пляжах Алгарве, присвячений Україні. 

3 фото
На весь екран
Це уже сьомий твір Вітора Рапозо, присвячений Україні
фото: МЗС України, Facebook

Зазначається, що таким чином митець хотів подякувати тим, хто захищає нашу свободу, а також розповісти про волю як унікальну силу українців.

Португальський художник на піску Вітор Рапозо створив роботу з нагоди Дня захисників і захисниць України.
Португальський художник на піску Вітор Рапозо створив роботу з нагоди Дня захисників і захисниць України.
фото: МЗС України/Instagram

«Наша філософія та здатність робити неможливе можливим завдяки волі не лише розповідає світові більше про нас, українців. Такий стиль життя має потенціал стати популярним серед мільйонів іноземців як мотивація долати труднощі та йти вперед. Дякуємо Португалії та португальцям за підтримку України», – додали в МЗС.

Нагадаємо, у 2023 році за ініціативи президента Володимира Зеленського Україна вперше відзначила День захисників і захисниць у нову дату – 1 жовтня. Це пов’язано з переходом з 1 вересня 2023 року на новий церковний календар та зміщенням на 13 днів назад усіх церковних свят. Оскільки захисників і захисниць України вшановували на Покрову, 14 жовтня, то відзначення цього дня також змінилося.

1 жовтня, у День захисників і захисниць України, відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання. У рамках заходів на державному рівні загальнонаціональна хвилина мовчання відбулася о 9:00 на Хрещатику та Майдані Незалежності.

Також о 9:00 ранку у День захисників і захисниць, у Києві зупинився рух авто та пішоходів, люди зупинилися, щоб вшанувати памʼять загиблих Героїв. Водії виходили зі своїх автівок та співали гімн разом із пішоходами. Уздовж вулиці Хрещатик стояли родичі та близькі загиблих захисників та захисниць із їхніми портретами.

Теги: Facebook філософія стиль художник Україна Португалія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін знову лякає ядерною зброєю
Це страшилка від страху – в Україні відреагували на ядерні погрози Москви
25 вересня, 22:39
Хто закатував ветерана АТО під час окупації Херсона? Названо ім'я генерала РФ та його підлеглих
Хто закатував ветерана АТО під час окупації Херсона? Названо ім'я генерала РФ та його підлеглих
23 вересня, 17:53
Президент Асоціації водоканалів України Дмитро Новицький заявив, що потрібно підняти тарифи на воду
Тариф на воду зросте? Президент Асоціації водоканалів зробив заяву
13 вересня, 20:33
Андрій Деркач – колишній народний депутат України, обвинувачений у держзраді
Сват Литвина став сенатором від Астраханської області Росії
13 вересня, 16:10
Путін побачив, що можна спокійно обстрілювати країни НАТО
НАТО буквально «випрошує» атакувати себе
11 вересня, 17:22
В Україні, ймовірно, вирішується доля світової демократії
Все найцікавіше у світі зараз відбувається в Україні
11 вересня, 15:31
Частка російського газу в імпорті ЄС знизилася з 45% 2021 року до 18% до червня 2024 року, тоді як імпорт від надійних партнерів, як-от Норвегія і США, збільшився
ЄС готовий зупинити транзит російського газу через Україну
11 вересня, 15:09
На сцені виступлять талановиті танцюристи, циркові артисти, акробати та гімнасти
У Києві покажуть новий сезон шоу «Вартові Мрій» (відео)
9 вересня, 15:29
Ільхам Алієв заявив, що Росія, Україна та ЄС попросили Азербайджан про допомогу
Росія та Україна ведуть переговори через Азербайджан щодо постачання газу до Європи
7 вересня, 20:07

Соціум

Іран запустив по Ізраїлю понад 500 ракет: наслідки (фото, відео)
Іран запустив по Ізраїлю понад 500 ракет: наслідки (фото, відео)
У Португалії художник по піску створив уже сьому роботу, присвячену Україні (фото)
У Португалії художник по піску створив уже сьому роботу, присвячену Україні (фото)
У Греції потонули дві українські туристки: МЗС повідомило деталі трагедії
У Греції потонули дві українські туристки: МЗС повідомило деталі трагедії
Секс-скандал у РФ: депутат, який привів повію у Держдуму, може опинитися на фронті
Секс-скандал у РФ: депутат, який привів повію у Держдуму, може опинитися на фронті
Названо найстресовіші професії в Європі: хто у зоні ризику
Названо найстресовіші професії в Європі: хто у зоні ризику
Китай відкриє двері для мандрівників із чотирьох країн Європи
Китай відкриє двері для мандрівників із чотирьох країн Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
57K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
37K
День захисників та захисниць України 2024: історія свята, привітання та листівки
33K
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2024
26K
Покрова Пресвятої Богородиці: історія і традиції свята, прикмети та заборони

Новини

Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує
Сьогодні, 14:50
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та суттєве похолодання: прогноз погоди на 1 жовтня
Сьогодні, 06:00
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У столиці та містах України через загрозу балістики оголошували тривогу
Вчора, 22:46
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Вчора, 09:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua