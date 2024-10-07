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Зеленський розповів, коли публічно представить план перемоги України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський розповів, коли публічно представить план перемоги України
Зеленський: Україна представить план перемоги кожній країні, яка зможе наблизити мир
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Україна пропонує партнерам визначитись, як вони бачать завершення війни та місце нашої країни у глобальній архітектурі безпеки

Коли Україна зрозуміє всі позиції партнерів та усі реальні можливості, які можуть посилити план перемоги – стратегія подальших дій стане публічною. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Як зазначив президент, сьогодні він погодив графік перемовин на тиждень. Зокрема, це зустрічі та перемовини з багатьма партнерами.

«Ми представимо всім, хто може посилити Україну, план нашої перемоги – кожній країні, яка справді може допомогти наблизити мир. І, звичайно, зрозумівши всі позиції партнерів, усі реальні можливості для України, посиливши наш план перемоги, ми зробимо публічною нашу стратегію подальших дій», – зазначив очільник України.

За словами Зеленського, перспектива плану перемоги загалом має бути зрозумілою для кожного в нашій країні.

«Ми пропонуємо нашим партнерам визначитись, як вони бачать завершення цієї війни, місце України саме у глобальній архітектурі безпеки, а також – зі спільними кроками, які можуть поставити цю війну на курс до завершення. За підсумками сьогоднішнього дня я очікую звіту нашої команди, яка зараз працює у Вашингтоні – після початку роботи з військовими та військово-політичними деталями плану перемоги», – каже він.

Нагадаємо, Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту «плану перемоги» України.

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Теги: Володимир Зеленський президент війна

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