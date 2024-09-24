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Окупанти пошкодили енергетичну інфраструктуру на Полтавщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Окупанти пошкодили енергетичну інфраструктуру на Полтавщині
У Миргородському районі могли чути звуки вибухів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У регіоні працювала протиповітряна оборона

У ніч на 24 вересня ворог атакував Полтавщину ударними безпілотниками. Уламками збитих цілей пошкоджено енергетичну інфраструктуру, без світла залишилися 20 населених пунктів. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрацій Руслан Пронін у своєму телеграм-каналі.

«У Миргородському районі могли чути звуки вибухів. Працювала протиповітряна оборона. Уламки ворожого БпЛА пошкодили кілька приватних будинків», – заявив глава регіону.

За його даними, минулося без постраждалих.

Уламками також пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, в результаті чого без світла залишилися 20 населених пунктів. Задіяні усі відповідні служби для ліквідації наслідків.

Нагадаємо, що на Черкащині сьогодні о 04:47 було чутно звуки вибухів.

До слова, пізно ввечері 23 вересня росіяни повторно вдарили по Запоріжжю: постраждала критична інфраструктура та цивільна забудова. Попередньо, одна людина загинула, є поранені.

А 22 вересня окупанти вперше атакували керованими авіабомбами Запоріжжя. Очільник ОВА Іван Федоров наголосив, що жителі Запоріжжя тепер мають бути більш обачними під час повітряних тривог. Зокрема, перебувати в укриттях, але якщо це неможливо – дотримуватися правил двох стін та уважно слідкувати за повідомленнями на офіційних джерелах інформації.

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Теги: енергетика війна Полтавщина дрон

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