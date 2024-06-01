Зеленський прибув до Сінгапуру: яка мета візиту

Український лідер зустрінеться з президентом і прем'єром Сінгапуру та міністром оборони США

Президент Володимир Зеленський прилетів до Сінгапуру для участі в конференції «Діалог Шангрі-Ла» – ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Глобальна безпека неможлива, коли найбільша країна світу ігнорує визнані кордони, міжнародне право й Статут ООН, шантажує голодом, темрявою та ядерною зброєю.

Відновлення справедливого миру в Україні, гарантування глобальної продовольчої та ядерної безпеки – це завдання Глобального саміту миру у Швейцарії. Саме тому нам важливо буде почути там голос Азійсько-Тихоокеанського регіону», – наголосив Зеленський.

У Сінгапурі український лідер виступить на конференції та проведе низку зустрічей, зокрема з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом і прем’єр-міністром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешті Жозе Рамушем-Ортою, міністром оборони США Ллойдом Остіном та сінгапурськими інвесторами.

Раніше видання DPA повідомляло, що Зеленський 1 червня відвідає Саудівську Аравію. Дипломатичне джерело в посольстві України в Ер-Ріяді розповіло ЗМІ, що український президент планує заручитися підтримкою перед самітом миру у Швейцарії.

До слова, після проведення у Швейцарії Глобального саміту миру Європейський Союз хоче організувати восени у Саудівській Аравії переговори про мир в Україні за участю Росії.

Раніше Зеленський заявив, що Росія дуже намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи різним державам дестабілізацією.

Також глава держави повідомив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у саміті миру у Швейцарії в червні.