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Росія відправила африканський корпус штурмувати Вовчанськ – британська розвідка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія відправила африканський корпус штурмувати Вовчанськ – британська розвідка
Африканський корпус Міноборони Росії створено у грудні 2023 року
фото з відкритих джерел

Загони африканського корпусу раніше були розгорнуто в Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо та Нігері

Російська Федерація минулого тижня залучила підрозділи африканського корпусу Міноборони РФ разом із регулярними силами та підрозділами «Шторм-Z» під час наступу на Вовчанськ. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Як зазначається, африканський корпус Міноборони Росії, створений у грудні 2023 року, складається з більш ніж 2000 регулярних солдатів і офіцерів, а також досвідчених найманців, багато з яких раніше служили в угрупуванні «Вагнер».

Африканський корпус є ініціативою Міноборони РФ з посилення російської військової присутності на Близькому Сході та в Африці. Підрозділ, зокрема, покликаний «вирішувати масштабні та комплексні завдання» з «протидії неоколоніальному впливу Заходу», щоб «підривати його ресурсну базу» в країнах Африки.

Як повідомляє британська розвідка, загони африканського корпусу, швидше за все, раніше були розгорнуті в Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо та Нігері.

«Російське Міністерство оборони майже напевно перекинуло підрозділи африканського корпусу до українського кордону у квітні 2024 року в рамках підготовки до цього наступу. Цілком імовірно, що Росія посилює свою війну проти України за рахунок ресурсів, які раніше спрямували до Африки», – йдеться в повідомленні.

Минулого тижня Росія задіяла підрозділи африканського корпусу разом із регулярними російськими силами та підрозділами «Шторм-Z» під час їхнього наступу на Вовчанськ
Минулого тижня Росія задіяла підрозділи африканського корпусу разом із регулярними російськими силами та підрозділами «Шторм-Z» під час їхнього наступу на Вовчанськ
фото: X/Міноборони Британії

Як повідомлялося, військове командування окупантів готується передислокувати до Білгородської області деяких колишніх військовослужбовців «групи Вагнера», що служили в «Африканському корпусі».

До слова, російські загарбники повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали дуже високих втрат. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він також поінформував, де на Харківщині тривають найжорсткіші бої.

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Теги: окупанти війна Міноборони РФ Харківщина ПВК «Вагнер»

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