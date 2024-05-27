Євросоюз зібрався організувати нові переговори про мир в Україні за участі РФ

За даними Bloomberg, до мирних переговорів Європейський Союз планує запросити представників Російської Федерації

Після проведення у Швейцарії Глобального саміту миру Європейський Союз хоче організувати восени у Саудівській Аравії переговори про мир в Україні з участю Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання не розкрило подробиць цього задуму.

Журналісти додали, що президент США Джо Байден не планує брати участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Згідно з тими ж даними, Китай і Бразилія планують альтернативні заходи з українського питання.

Нагадаємо, президент США Джо Байден, ймовірно, пропустить Глобальний саміт миру наступного місяця через запланований захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, який він має відвідати разом із Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден залишається останнім серед лідерів країн G7, хто ще не прийняв запрошення взяти участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Як відомо, Глобальний саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів. Зустріч відбудеться на курорті Бюргеншток поблизу міста Люцерн. Президент Володимир Зеленський зазначив, що дату і місце раніше обговорили з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

До слова, уряд Швейцарії схвалив рішення щодо тимчасового закриття повітряного простору над містом Бюргеншток, де проводитиметься Глобальний саміт миру 15-16 червня.